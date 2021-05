İsrail'in saldırılarında 2 doktor şehit oldu!

İsrail savaş uçaklarının, Vahde Caddesi'nde onlarca evi yerle bir ettiği saldırılarda hayatını kaybeden 42 kişi arasında doktorlar da vardı.



Gazze'deki en büyük hastane olan Şifa Hastanesi İç Hastalıkları Bölüm Başkanı Eymen Ebul Avf ve Psikiyatri Uzmanı Muin el-Alul dünkü saldırıda yaşamını yitirdi. Aynı saldırıda diş hekimliği fakültesi üçüncü sınıf öğrencisi Şeyma Ebul Avf da babası gibi hayatını kaybetti.



Gazze'deki Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rimal Mahallesi'ndeki saldırının bir savaş suçu ve sağlık çalışanlarının hedef alınmasını yasaklayan uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu vurguladı. İsrail'in hiçbir şeyin kutsallığını tanımadığını ve sağlık kuruluşları, ambulanslar ile sağlık ekiplerini hedef aldığını belirten Ebu Silmiyye, uluslararası kurumları İsrail'in saldırılarının durması için müdahaleye çağırdı.



İsrail'in hastanelere çıkan yolları da vurarak ambulansların ulaşmasını engellemeye çalıştığını kaydeden Ebu Silmiyye, doktorlar ve sağlık kurumlarına uluslararası koruma çağrısında bulundu.



DOKTOR EBUL AVF'IN ADI ÇALIŞTIĞI YERDE YAŞATILACAK



Gazze'deki Sağlık Bakan Yardımcısı Yusuf Ebu Riş yaptığı yazılı açıklamada, hayatını kaybeden Ebul Avf'ın isminin Şifa Hastanesi İdare binasındaki eğitim salonuna verileceğini duyurdu. Sağlık Bakanlığı ise Ebul Avf'ın hayatını kaybetmesinin ardından yaptığı açıklamada, uluslararası toplumu üzerine düşen sorumluluğu üstlenmeye ve İsrail'i saldırgan eylemlerinden caydırmak için acil adımlar atmaya çağırdı.



İsrail savaş uçaklarının pazar sabahı Vahde Caddesi'nde onlarca evi yerle bir ettiği saldırılarda 10'u çocuk, 16'sı kadın 42 Filistinli hayatını kaybetmişti.



İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 59'u çocuk, 35'i kadın olmak üzere 200 kişi yaşamını yitirdi, 1307 kişi yaralandı.