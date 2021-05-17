Bakan Soylu 'büyük bir başarıya imza atıldı' deyip duyurdu: 1,5 tonun üzerinde esrar ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sahil Güvenlik, Emniyet; Narkotik-Havacılık İHA-Özel Harekat birimlerimizce, Suriye açıklarında, uluslararası sularda büyük bir başarıya imza atıldı. Müdahale edilen gemide 1,5 tonun üzerinde esrar ele geçirildi" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Sahil Güvenlik, Emniyet; Narkotik-Havacılık İHA-Özel Harekat birimlerimizce, Suriye açıklarında, uluslararası sularda büyük bir başarıya imza atıldı. Müdahale edilen gemide 1,5 tonun üzerinde esrar ele geçirildi' dedi.