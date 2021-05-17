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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonu tepkilere neden olmuştu: 'İsrail'in kanlı parasına ihtiyaç yok'

Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ankara Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden BELPA'nın İsrail desteği ile verdiği iftarı eleştirdi. SABAH'a konuşan Köse, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin derhal İsrail Büyükelçiliği'nin verdiği paranın iade edilmesi gerektiğini söyleyerek " Ankara halkının İsrail'in kanlı parasına ihtiyacı yok. Eğer Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin parası yoksa Mamak Belediyesi olarak kendi bütçemizden bu parayı vermeyi de taahhüt ediyorum"

Güncel / 17 Mayıs 2021 Pazartesi 15:09
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonu tepkilere neden olmuştu: 'İsrail'in kanlı parasına ihtiyaç yok'

Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse

"İSRAİL'İN KANLI PARASI İADE EDİLMELİ"

Köse, Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BELPA'nın, İsrail Büyükelçiliği'nin desteği ile verdiği iftar için bir de büyükelçiliğe teşekkür belgesi vermesinin kabul edilebilir olmadığını söyledi. İsrail zalimliğinin sadece bugünün sorunu olmadığını geçmişten bugüne uzandığını dile getiren Köse, " Her yıl birçok insan orada şehit oluyor. İsrail ile böyle bir ilişkiye girmek teşekkür etmek gerçekten kabul edilebilir bir şey değil. Bizim talebimiz teşekkür belgesinin ve alınan paranın iade edilmesini öneriyoruz. İsrail'in kanlı parasına Müslümanların ihtiyacı yok. Bunu görüyoruz ve söylüyoruz. Bir an evvel bu kanlı parayı iade etmesini, halktan özür dilemesini ve bir daha bu tür ilişkilere girmemesini özellikle buradan dikkat çekiyorum" diye konuştu.



"ANKARALILARIN İSRAİL'İN KANLI PARASINA İHTİYACI YOK"

Köse, Ankara halkının İsrail'in kanlı parasına ihtiyacı olmadığını sözlerine ekleyerek "Eğer Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin parası yoksa Mamak Belediyesi olarak kendi bütçemizden bu parayı vermeyi de taahhüt ediyorum. Parası yoksa veya o parayı harcamışsa verelim büyükşehire o parayı, büyükşehir belediyesi gitsin İsrail'in kapısına siyah bir çelenkle zarf içerisinde bu parayı bıraksın. Biz bunu öneriyoruz" çağrısında bulundu.

"İSRAİL İNSANLIK SUÇU İŞLİYOR"

Köse, İsrail'in aşama aşama Filistinlilerin yerleşim yerlerini işgal ettiğini belirterek "Özellikle Ramazan ayında yapılan saldırıları kınıyorum. İsrail'in böyle bir şey yapması tam insanlık suçudur. Birleşmiş Milletler'in ve İnsan Hakları örgütlerinin bu konuda inisiyatif almalı ve oradaki masum sivilleri korumalıdır." dedi.

Ak Partiİsrail


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