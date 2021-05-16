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Katar'dan Türkiye'ye Filistin desteği!

Katar Şura Meclisi Başkanı El Mahmud, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Türk halkının Filistin konusundaki tutumunu takdirle karşıladıklarını belirterek, "Sizi ve önerilerinizi destekliyorum. Şunu söylemek istiyorum: Sizinle varım, Türkiye ile varım, Türkiye ne derse aynı şekilde hareket etmeye de hazırız" dedi.

Dünya / 16 Mayıs 2021 Pazar 15:30
Katar'dan Türkiye'ye Filistin desteği!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Katar Şura Meclisi Başkanı Ahmad Bin Abdullah Bin Zaid El Mahmud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye'nin Filistin konusundaki çabalarına değinen El Mahmud, ‘Türkiye ne derse hazırız' mesajı verdi.

'İSRAİL BİR TERÖR DEVLETİ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türk halkının tutumunu takdire karşıladıklarını ve bundan memnuniyet duyduklarını anlatan El Mahmud, kendi tutumlarının da aynı doğrultuda olduğunu ve ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. 'İsrail aslında bir terör devleti' ifadesini kullanan El Mahmud, şunları söyledi:

“TÜRKİYE'YLE HAREKET ETMEK İSTİYORUZ”

'Bizim için önemli olan, özellikle bu dönemde beraber, birlikte hareket etmektir. Mazlum Filistin halkının seslerine kulak vermektir. Onların bize vermiş olduğu mesajı dinleyip gerekeni yapmaktır. İnşallah bunu da gerçekleştiririz. Dünya İsrail'in gerçek yüzünü, zalim yüzünü görmeye başladı. Dolayısıyla bazı başkentler bunu görmekte ve tutumunda da değişiklik meydana gelmektedir.

“TÜRKİYE NE DERSE AYNI ŞEKİLDE HAZIRIZ”

Geçtiğimiz günlerde Arap parlamentoları olarak bir görüşme yaptık. Bütün önerilerin hepsini destekledim. Şimdi de destekliyorum. Sizi ve önerilerinizi de destekliyorum. Şunu söylemek istiyorum: Sizinle varım, Türkiye ile varım, Türkiye ne derse aynı şekilde hareket etmeye de hazırız.'

FilistinİsrailMustafa ŞentopRecep Tayyip Erdoğan


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