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Alman polisinden psikolojik rahatsızlığı olan Türk vatandaşına sert müdahale!

Almanya'nın Frankfurt şehrinde, psikolojik rahatsızlığı bulunan Selim Çiftçi isimli Türk vatandaşı, Alman polisi tarafından sokak ortasında dakikalarca dövüldü. Kameralara yansıyan olay sonrası açıklama yapan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Alman polisinin şiddetini kınadı.

Güncel / 16 Mayıs 2021 Pazar 21:33
Alman polisinden psikolojik rahatsızlığı olan Türk vatandaşına sert müdahale!

Almanya'nın Frankfurt kentinde, psikolojik rahatsızlığı bulunan ve sokak ortasında polis şiddetine maruz kalan Selim Çiftçi (35), hastanede tedavi altına alındı.

Yakınları, Çiftçi'nin böbreklerinde polis tarafından uğradığı şiddet sonucu ciddi hasar oluştuğunu ve acil müdahale edilmemesi halinde diyalize bağlı kalabileceğini ifade etti.

Alman polisinin Türk vatandaşlarına şiddeti devam ediyor. Almanya'nın Frankfurt kentinde psikolojik rahatsızlığı bulunan 34 yaşındaki Selim Çiftçi, Alman polisinin şiddetine maruz kaldı. Olay anında polise “Dövmeyin, o zararsız, diye feryat ederek olayı anlatan Selim'in ablası Hatice Götürmen, 'Polisin orantısız ve acımasız güç kullanması anlaşılır bir durum değildir. Hukuki yollardan hakkımızı arayacağız” dedi.

TÜRKİYE'DEN KINAMA!

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Twitter hesabından polisin Türk vatandaşına yönelik şiddetini içeren videoyu paylaşarak, "Almanya'nın Frankfurt kentinde vatandaşımıza uygulanan polis şiddetini kınıyoruz. Vatandaşımızın babası Mustafa Çiftçi ve ağabeyi Yavuz Çiftçi ile görüşerek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik." ifadesini kullandı.

Kıran, konunun her düzeyde ilgili makamlar nezdinde yakından takip edileceğini vurguladı.

AlmanyaMustafa Çiftçi


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