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AK Parti ve MHP'den skandal sözlere tepki! CHP'li Dursun Çiçek: HDP'ye bakanlık verebiliriz

CHP eski milletvekili Dursun Çiçek, katıldığı özel bir TV kanalının canlı yayınında Millet İttifakı'nın seçimi kazanması durumunda HDP'lilere bakanlık verilebileceğini söyledi. Çiçek’in bu skandal açıklamasına AK Parti ve MHP'den tepkiler geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal "Bu açıklamalar mutfakta konuşulanların ağızdan kaçırılmasıdır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 10 bin kişiyi işten çıkardı, 16 bin kişiyi işe aldı. Ve bu 16 bin kişiyi işe alırken HDP'ye kontenjan verdiler." dedi.

Siyaset / 16 Mayıs 2021 Pazar 16:30
AK Parti ve MHP'den skandal sözlere tepki! CHP'li Dursun Çiçek: HDP'ye bakanlık verebiliriz

İşte CHP'li Dursun Çiçek'in skandal 'Millet İttifakı seçimi kazanırsa, HDP'lilere bakanlık veririz' açıklamasınagelen tepkiler:

AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ MAHİR ÜNAL: İYİ Parti ve CHP'nin temel sorunu şu: HDP'yle olan ittifaklarını açık şekilde ifade etmekten çekiniyorlar. HDP'yle ittifaklarını bir türlü resmi bir ilişkiye döndürmüyorlar. Bu açıklamalar mutfakta konuşulanların ağızdan kaçırılmasıdır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 10 bin kişiyi işten çıkardı, 16 bin kişiyi işe aldı. Ve bu 16 bin kişiyi işe alırken HDP'ye kontenjan verdiler. Bunu açıklamıyorlar. HDP'nin PKK sorunu var, CHP ile İYİ Parti'nin HDP sorunu var. Bununla yüzleşmiyorlar.

MHP GRUP BAŞKANVEKİLİ ERKAN AKÇAY: Dursun Çiçek'in ifadeleri CHP'nin niyetini ortaya çıkarmıştır. CHP'nin adeta özeti niteliğinde bir açıklamadır. HDP, Şubat ayında CHP'ye ittifak çağrısı zaten yapmıştı. CHP ise bunu gizleyerek ittifakı yürüteceğini düşünüyordu. Çiçek'in ifadeleri CHP ve HDP'nin anlaştığını gösteriyor. Türkiye terörle mücadele ederken ve HDP'nin kapatılması gündemdeyken bu işbirliğinin olması utanmazlıktır. Zillete saplandıklarının farkında değiller. Eski sistemle Türkiye'yi kaosa sürüklemeyi amaçlıyorlar.


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