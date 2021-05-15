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Yunanistan'ın Ayasofya hazımsızlığı! Yunan basını hala kabullenemedi

Yunanistan, Ayasofya'nın yeniden camiye dönüştürülmesini hazmedemiyor. Ayasofya'da gerçekleştirilen her dini organizasyon Yunan basında manşet olmaya devam ederken, bu kez de Ayasofya'da 87 yıl sonra kılınan ilk Ramazan bayramı namazında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kılıçla minbere çıkması Yunanistan'da gündem oldu.

Güncel / 15 Mayıs 2021 Cumartesi 11:45
Yunanistan'ın Ayasofya hazımsızlığı! Yunan basını hala kabullenemedi

Ayasofya'da namaz kılınmasını kararın ardından aylar geçmesine rağmen sindiremeyen Yunan basınından Slpress, Erbaş'ın minbere kılıçla çıkmasını İsrail-Filistin arasındaki çatışmalar vesilesiyle gerçekleştirilen bir "siyasi propaganda" olarak değerlendirirken, Yunan gazetesi Hellas Journal, Ayasofya'daki "La ilahe illallah" yazılı mahyaya dikkat rahatsızlığını bildirdi.

DENDİAS'IN ZİYARETİNDE DE GÜNDEME GELDİ

Türkiye, taraf olduğu uluslararası sözleşmeler bağlamında Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine engel teşkil edecek bir hükmün bulunmamasıyla uluslararası hukuka uygun şeklide aldığı kararın arkasında durmayı sürdürüyor. Atina ise karardan geri dönülmesi için başta büyük abisi Avrupa Birliği(AB) olmak üzere birçok uluslararası kuruma Ankara üzerinde baskı kurulmasına yönelik çalışma yürütüyor. Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, gerginlik yarattığı Ankara ziyareti sonrası gerçekleştİrdiği basın toplantısında Ayasofya ve Kariye'nin camiye olması kararlarından geri dönülmesi yönünde beklentilerini ilettiğini söyledi.Dendias, daha önce de BM İnsan Hakları Konseyi'nde düzenlenen oturumda Ayasofya'nın ibadete açılması üzerinden Türkiye'yi hedef alarak "Biz, diğer uluslararası örgütler ve kurumlarla birlikte, bu anıta eski statünün geri verilmesini talep ediyoruz" dedi.

YUNAN BASINI HALA KABULLENEMEDİ!

Üzerinden aylar geçmesine rağmen gerçeği sindiremeyen Yunan basını da İslam dinine uygun olarak Ayasofya'da yapılan tüm ibadetleri mesnetsiz ithamlarla ülke gündemine taşıyor. Ayasofya'da kılınan ilk Ramazan Bayramı namazı da Yunan basınında akla sığmayacak gerekçelerle eleştirildi. Daha önce de gerçekleşmesine rağmen kılıçla minbere çıkılmasının bir gelenek olduğunu kabullenemeyen Yunan basınında bu durum bu kez de "İsrail ile Filistinliler arasında çıkan savaş vesilesiyle yapılan siyasi propaganda" olarak nitelendirildi. Osmanlı döneminden günümüze gelen ve 'fetih' anlamı taşıyan kılıçla hutbe geleneğine göre Cuma günleri ve bayram namazlarında hutbeye kılıçla çıkılıyor. Hutbelerde kılıcın sol ele alınması dosta güven verme amacını taşıyor. Yunanistan gazetesi Hellas Journal da Ayasofya'da ortaya çıkan tablodan rahatsız oldu."87 yıl sonra Ayasofya'da bayram: Binlerce Müslüman namaz kılmak için akın etti" başlıklı haberde, Ayasofya'ya "La ilahe illallah" yazılı mahyanın asıldığı vurgulandı.

AYASOFYA'NIN EVRENSEL DEĞERİ KORUNUYOR

Sahip olduğu kültürel ve doğal miras varlıklarını titizlikle korumaya konusunda geçmişi en temiz ülkelerden biri olan Türkiye, UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunması Sözleşmesi, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile 2011 tarihli İstanbul Tarihi Yarımada Alan Yönetim Planı hükümleri uyarınca Ayasofya Camii'nin özgünlüğünü, bütünlüğünü ve üstün evrensel değerini korumaya devam ediyor.

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