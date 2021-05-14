Merdan Yanardağ'dan pes dedirten sözler: 'Şeker Bayramı'nı kim Ramazan Bayramı yaptı?' diye sorarak AK Parti'yi hedef aldı

CHP yandaşı haberleriyle bilinen Tele1, yine akıllara durgunluk veren bir haberle gündeme geldi. '18 dakika' adlı programda konuşan Merdan Yanardağ, Şeker Bayramı'nın sonradan Ramazan Bayramı'na dönüştürüldüğünü savundu.

Yanardağ, 'Şeker Bayramı, bu hep unutulur. Cumhuriyet'in bazı bayramların adının, bazı beldelerinin adının, bazı kavramların değiştirilmesinin hep bir anlamı oldu. Ramazan Bayramı yerine Şeker Bayramı denilmesinin de bir anlamı var. Dini bir bayram bunu biliyoruz. Esas olarak dünyada Müslümanlar tarafından kutlanıyor, biliyoruz. Ancak Türkiye'de sadece Müslümanlar yaşamıyor, herkesi birleştiren bir bayram olmasında yarar görülmüş. Örneğin Kurban Bayramı'nın adını değiştirmemişler.' dedi.

AK PARTİ'Yİ HEDEF ALAN AKILALMAZ SÖZLER

Merdan Yanardağ, 'Ramazan Bayramı adının 12 Eylül yönetimi tarafından verildiğinin hatırlatılması bence çok önemli. Neymiş, demek ki 'Akp' iktidarı 12 Eylül cuntasının, 12 Eylül darbesinin, 12 Eylül diktatörlüğünün devamı dediğimiz zaman biz tesadüfen veya sadece muhalefet yapalım diye bunları söylemiş değiliz' dedi.