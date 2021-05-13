Bakan Akar'dan Yunanistan'a tepki: Haritaya baksınlar, kim yayılmacı...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Yunan komşularımızın provokasyondan, tehdit dilinden vazgeçmesi gerekiyor. Türkiye'ye 'yayılmacı' diyenler, 1821-2020 arasındaki haritaya baksınlar, kim yayılmacı' dedi.



TEHDİT VEYA TEHLİKE DEĞİLDİR



Bakan Akar S-400 konusunda, 'Taarruzi bir yönü yok. Durduğu yerde herhangi bir şekilde kimseyi tehdit etmesi söz konusu değildir. Kimse için risk, tehdit veya tehlike değildir.' ifadelerini kullandı.



Akar Mısır ile normalleşmeyle ilgili, 'İlişkilerin düzelmesi iki tarafa da faydalı olacak. Türkiye-Libya-Mısır ilişkilerinin ülkelere, taraflara ciddi yarar sağlayacağının görülmesi lazım.' diye konuştu.