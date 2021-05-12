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Yunanistan'dan yeni provokasyon! Türkiye-Mısır ilişkisini hazmedemediler...

Türkiye’nin Mısır ve Suudi Arabistan ile sıcak temaslar kurması ve Libya ile yürüten iyi ilişkiler dünya gündeminde büyük yankı uyandırırken Yunanistan ise kelimenin tam manasıyla çıldırdı. Yunanistan, Doğu Akdeniz'deki hayallerini gerçekleştirmek ve Türkiye'yi saf dışı bırakmak için bölge ülkeleri ile Türkiye arasındaki bağların kopması için provokasyonlarını sürdürüyor.

Dünya / 12 Mayıs 2021 Çarşamba 11:52
Yunanistan'dan yeni provokasyon! Türkiye-Mısır ilişkisini hazmedemediler...

Doğu Akdeniz'deki hayallerini gerçekleştirmek için Türkiye'yi saf dışı bırakmak isteyen Yunanistan, bölge ülkeleri ile Ankara arasındaki bağların kopartılmasına yönelik provokatif girişimlerde bulunuyor.

Meşru hükümetin çağrısıyla Libya'ya giderek olası bir insani felaketi önleyen Türkiye'ye yönelik asılsız iddialarla algı yaratmak isteyen Atina, Türkiye ile Mısır arasındaki pozitif gündemi de baltalamaya çalışıyor. Diplomatik kaynaklar ise, Ankara'nın Doğu Akdeniz'de hakça paylaşımdan yana olduğunun altını çizerek, Atina'ya provokasyonlardan uzak durarak sorunlara Türkiye ile çözüm bulma çağrısı yapıyor.

ASILSIZ İTHAMLAR

Bir taraftan uluslararası kamuoyuna uzlaşı taraftarıymış gibi görünmek isteyen Yunanistan diğer taraftan da Türkiye hakkında asılsız ithamlarda bulunarak kışkırtma diplomasisi yürütüyor.

Atina, Libya'ya Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanları anlaşmasının geçersiz olduğunu ileri sürüyor. Yunanistan bu iddiasını anlaşmanın Avrupa Birliği hukukuna uygun olmadığı teziyle gerekçelendiriyor. Oysa Avrupa Birliği'nin bu konuya ilişkin hüküm verme yetkisi bulunmuyor.

TÜRKİYE MISIR HALKININ YANINDA

Türkiye ile Mısır arasındaki normalleşme adımlarını da baltalamak isteyen Atina, Kahire yönetimine Ankara ile ilişki kurmanın zararına olacağını söylüyor.

Yunanistan ile sözde deniz yetki alanı anlaşması imzalayan Mısır'ın, Türkiye ile deniz yetki alanları anlaşması halinde 40 bin kilometrekare fazladan alan kazanma ihtimali mevcut. Mısır halkı ile kardeşlik bağları bulunan Türkiye, Mısır için yararlı olan her adımı destekliyor. Öte yandan, Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin daha iyi hale gelmesinin İsrail zulmü altındaki Filistin'e de faydalı olacağı değerlendiriliyor.

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