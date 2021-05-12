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Sinovac CEO’su Yin Weidong Türkiye'ye üretim lisansı verildiğini açıkladı

Sinovac CEO’su Yin Weidong verdiği söyleşide aralarında Türkiye'nin de olduğu beş ülkeye üretim lisansı verdiklerini belirtti. Sinovac farklı klinik sonuçlarını savunurken CoronaVac’ın gerçek dünyada daha iyi sonuç verdiğini gösteren kanıtlar olduğunu ifade etti. Yin, Brezilya, Endonezya ve Türkiye'ye nüfusun yüzde 20'sini aşılamaya yetecek kadar aşı sağladıklarını ancak bunun yetersiz olduğunu belirtti.

Sağlık / 12 Mayıs 2021 Çarşamba 09:22
Sinovac CEO’su Yin Weidong Türkiye'ye üretim lisansı verildiğini açıkladı

Sinovac CEO'su Yin Weidong, Türkiye ile birlikte Endonezya, Brezilya, Malezya ve Mısır'a aşıyı ülkelerinde üretme konusunda lisans verdiklerini beliritti.

Bloomberg'e konuşan Yin, Brezilya, Endonezya ve Türkiye'ye nüfusun yüzde 20'sini aşılamaya yetecek kadar aşı sağladıklarını ancak bunun yetersiz olduğunu belirtti.

Bu kapsamda Yin, aşıların üretimi için lisanslama sürecine geçtiklerini ifade etti.

Yin ayrıca, farklı klinik sonuçlarını savunurken CoronaVac'ın gerçek dünyada daha iyi sonuç verdiğini gösteren kanıtlar olduğunu belirtti.


'ARAŞTIRMA SONUÇLARI YÜKSEK ETKİNLİK GÖSTERDİ'
Sinovac Biotech Ltd.'in ürettiği Kovid-19 aşısı CoronaVac, Endonezya'da sağlık çalışanları arasında yapılan gözlemde yüksek etkinlik sonuçlarına ulaştı.

Endonezya Sağlık Bakanı Budi Gunadı Sadıkin Bloomberg'e yaptığı açıklamada Sinovac aşısı olan 25.374 sağlık çalışanının ikinci dozlarını aldıktan sonra 28 gün boyunca izlendiğini belirtti. Sadıkin'in verdiği bilgiye göre aşı, izlenen grup içinde can kaybını yüzde 100 önlerken hastaneyi yatışlara karşı da yüzde 96 oranında koruma sağladı.

Sadikin, izlenen grupta Kovid-19 bulaşmasının ise yüzde 94 oranında önlendiği bilgisini verdi. Bakanın açıkladığı bu oranın içinde asemptomatik vakaların yer alıp almadığı ise net değil.
Sadıkin "Sağlık çalışanları arasında can kaybı ve hastaneye yatışlarda çok büyük düşüşler gördük" açıklamasını yaptı.

Endonezya'daki sonuçlar aşının üçüncü faz çalışmalarından elde edilen sonuçlara göre daha yüksek etkinliğe işaret ediyor. Brezilya'daki çalışmalarda CoronaVac aşısının etkinliği sadece yüzde 50'nin üzerinde çıkmıştı.

EndonezyaBrezilyaMalezya

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