Bakan Soylu açıkladı: Şampiyonluk kutlamalarına izin verilecek mi?





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tam kapanma sürecinde geçirilen Ramazan Bayramı öncesinde, 81 ilde alınan tedbirleri incelemek üzere İçişleri Bakanlığındaki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde (GAMER) 81 ildeki son durumla ilgili bilgi alıyor. Diyarbakır Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Diyarbakır-Mardin karayolundaki uygulama noktasından GAMER'e bağlanarak alınan tedbirlerle ilgili bilgi verdi.



ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI



İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile gerçekleştirdiği telekonferans görüşmesi sırasında, hafta sonu oluşabilecek şampiyonluk kutlamalarının sokağa taşmaması gerektiğine vurgu yapan Bakan Soylu, bunun Adana ve Giresun'da minimum ölçekte yapıldığını anımsatarak, il valileri ve kulüp yönetimine teşekkür etti.



SÜPER LİG AÇIKLAMASI



Kutlamaların tam kapanma döneminden sonra yapılması hususunda İl Emniyet Müdürü ve Vali tarafından diplomatik müzakere yürütülmesi gerektiğini bildiren Bakan Soylu, şampiyon olma ihtimali bulunan üç futbol takımının da İstanbul'da olduğunu kaydetti.



Bakan Soylu burada yaptığı açıklamalarında; 'Süper Lig şampiyonluk kutlamalarının tam kapanma döneminden sonra yapılması hususunda tedbir alınması gerektiğini düşünüyorum.' ifadelerini kullandı.



Bakan Soylu açıklamalarına şöyle devam etti; ' Eğer bu konuda İstanbul bir şey üretirse, bir ilke kararı üretirse hep beraber iyi bir çağrıda bulunulursa tam kapanma dönemine halel gelmeden bunlar yapılabilir.



Biraz önce arkadaşlarımdan da bilgi aldım. Şehit mezarlarındaki ailelerin ziyaretleri konusunda bütün arkadaşlarımız destek olmuşlar. Tam da aileleriyle şehitleri buluşturan arefe gününde bir tabloyu gerçekleştirmişler.



Yarın da buna dikkat etmek lazım geldiğini düşünüyorum. Sahadan hiç çıkmamamız lazım. Kontrol noktalarının sayısını azaltmamak lazım.'