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Şehit Yüzbaşı Salih Sarıoğlu'nun eşi Özge Sarıoğlu: 'Babasına layık bir kız yetiştireceğim'

Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu Yüzbaşı Salih Sarıoğlu (34) şehit olmuştu. Henüz 7 aylık evli ve eşi 3 aylık hamileydi. Kara Harp Okulu ve Kuleli Askeri Lisesi mezunuydu. 13 yaşından beri kendini vatanına adamış bir subaydı. Eşini, "O şehitliğe yakışacak kadar dürüst mert bütün erlerin hakkını savunan bir komutandı" sözleriyle anlatan Şehit eşi Özge Sarıoğlu, ilk anneler günü nedeniyle duygularını anlattı.

Güncel / 11 Mayıs 2021 Salı 10:15
Şehit Yüzbaşı Salih Sarıoğlu'nun eşi Özge Sarıoğlu: 'Babasına layık bir kız yetiştireceğim'

Kız bebek sahibi olmayı hayal ettiklerini belirten Sarıoğlu, ' 4.5 aylık hamileyim. Babasının da istediği gibi bir kız çocuğumuz olacak Allah kısmet ederse. Eşim biz daha evlenmeden bir kız çocuğumuz olacağını söylerdi. Kız bebek çok isterdi. Kızım olacak ismi Mevsim olacak derdi. Bugün benim ilk anneler günüm. Benim için hiçbir özel günün bir anlamı maalesef kalmadı. Eşimin isminin yaşatılmasını istiyorum. Bir okula isminin verilmesi için başvuru yaptım' dedi.

ŞEHİT OLACAĞINI HİSSETMİŞTİ

Hem bebeğin kız olacağını hem de o gün şehit olacağını hissetmişti Yüzbaşı Sarıoğlu. Eşinin son göreve düğüne gider gibi gittiğini anlatan şehit eşi, 'Hamile olduğumu öğrendikten sonra hiç kız ismi düşünmedik Mevsim dedik. Ben bazen erkek olacak derdim. Eşim ise benim Allah'la özel bağım var kız olacak derdi. Son göreve çıktığı gün şehit olacağını hissetmişti. Görev sadece bir günlüktü aslında. Seni çok özleyeceğim bugün göremeyeceğim dedi. Sarıldık. Merdivenlerden indi geri çıktı öptü beni ama çok içtendi. Bir gün önce çok mutluydu. Hiç olmadığı kadar. Helikopterden korktuğu halde çok mutlu gitmişti' diye anlattı.

HAYALİMİZ BEBEĞİMİZİ BÜYÜTMEKTİ

'Şehit olacağını hiç düşünmezdim' diyen Sarıoğlu, 'Eşim Irak, Suriye, Şırnak, Yüksekova gibi yerlerde görev yapmıştı. Dağlarda kalmıştı benle tanışmadan önce. Artık masa basında çalışacaktı. Elâzığ bölgesinde terör yoktu rahattım. Akşam mesai biter bitmez evine gelirdi. Hep bebeğimiz olsun derdi. Bebek haberini alınca çok sevindik. Tek hayalimiz bebeğimizi büyütmek onu güzel yerlere getirmek Ankara'ya dönüp kendinize bahçeli bir ev alıp köpeğimiz çocuklarımızla yaşamaktı. Eşim yaşamayı çok severdi. Hayata hayrandı. Hiç yerinde duramazdı, hep gezmek isterdi' diye konuştu.

HEMEN KARISINI ARAMIŞTI

Eşiyle son konuşmasını da anlatan Sarıoğlu şunları söyledi: 'O gün ilk düşme tehlikesi atlattıklarında beni aramıştı. Özge çok korktum. Biz bugün burada kalacağız bir daha yola çıkamayacağız. Dağa çarpacaktık yan yatarak kurtulduk, hepimiz çok korktuk demişti. Eşim ilk düşme tehlikesinde paraşütle atlamak istemiş. Ama tehlike atlatılmış sonra atlamamış ve ne yazık ki o acı kaza yaşandı.'

Suriye

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