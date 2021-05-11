Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte vaka sayısının en çok azaldığı 5 il...

Vaka sayısının en çok azaldığı 5 il belli oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada illeri tek tek sıralarken, "Vaka sayılarındaki düşüş yaygın şekilde tüm illerimizde yaşanacak." ifadelerini kullandı.



İSTANBUL'DA LİSTEDE



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması şöyle:



Son hafta vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ. Vaka sayılarındaki düşüş yaygın şekilde tüm illerimizde yaşanacak.