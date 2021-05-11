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MEB'den son dakika lise sınavları açıklaması! Lise sınavları iptal mi, ne zaman ve nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan lise sınavları ile ilgili olarak son dakika açıklaması yapıldı. Bakanlığın açıklamasında, günlerdir yanıtı araştırılan "Lise sınavları iptal mi, ne zaman ve nasıl yapılacak?" sorularına açıklık getirildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, resmi ve özel ortaöğretim kurumlarında, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin her dersten tek sınav yapılacak. İşte, MEB'in yüz yüze lise sınavları ile ilgili yaptığı son dakika açıklaması

Eğitim / 11 Mayıs 2021 Salı 21:00
MEB'den son dakika lise sınavları açıklaması! Lise sınavları iptal mi, ne zaman ve nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığından lise sınavları ile ilgili olarak son dakika açıklaması yapıldı. Bakanlığın açıklamasında yüz yüze lise sınavları hakkında bilgi verildi ve hazırlık, 9. 10. 11. ve 12. sınıf sınavlarının ne zaman ve nasıl yapılacağı açıklandı.

MEB'DEN SON DAKİKA LİSE SINAVLARI AÇIKLAMASI
Bakanlığın açıklamasında, "Bakanlığımızca resmî ve özel ortaöğretim kurumlarındaki sınav uygulamalarının salgın tedbirleri doğrultusunda yeniden düzenlenmesi kararlaştırılmış ve bu kapsamda 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci ve ikinci dönemine ilişkin sınavların 12. sınıflarda tamamlanmış; hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıfların önemli bir kısmında ise sınavların yapılmış olması hususları göz önünde bulundurularak ölçme ve değerlendirme uygulama ve süreçleri yeniden düzenlenmiştir." ifadelerine yer verildi.

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