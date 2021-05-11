MEB'den son dakika lise sınavları açıklaması! Lise sınavları iptal mi, ne zaman ve nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığından lise sınavları ile ilgili olarak son dakika açıklaması yapıldı. Bakanlığın açıklamasında yüz yüze lise sınavları hakkında bilgi verildi ve hazırlık, 9. 10. 11. ve 12. sınıf sınavlarının ne zaman ve nasıl yapılacağı açıklandı.



MEB'DEN SON DAKİKA LİSE SINAVLARI AÇIKLAMASI

Bakanlığın açıklamasında, "Bakanlığımızca resmî ve özel ortaöğretim kurumlarındaki sınav uygulamalarının salgın tedbirleri doğrultusunda yeniden düzenlenmesi kararlaştırılmış ve bu kapsamda 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci ve ikinci dönemine ilişkin sınavların 12. sınıflarda tamamlanmış; hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıfların önemli bir kısmında ise sınavların yapılmış olması hususları göz önünde bulundurularak ölçme ve değerlendirme uygulama ve süreçleri yeniden düzenlenmiştir." ifadelerine yer verildi.