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Kritik tahlil sonuçlandı: CHP'li yöneticinin kanında kokain çıktı!

Türkiye'nin konuştuğu operasyonla ilgili bir son dakika haberi daha geldi. Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne ait araçta kokain ve esrarla yakalanan CHP Söke İlçe Başkan Yardımcısı Halil Yıldırım’ın kanında kokain tespit edildi. Yıldırım’ın ismi ve fotoğrafı, CHP Söke İlçe Başkanlığı’nın internet sitesinden apar topar kaldırıldı.

Güncel / 11 Mayıs 2021 Salı 09:21
Kritik tahlil sonuçlandı: CHP'li yöneticinin kanında kokain çıktı!

CHP Söke İlçe Başkan Yardımcısı Halil Yıldırım'ın Aydın Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne ait araçta kokain ve esrarla yakalanmasının yankıları sürüyor. Yapılan testte kanında kokaine rastlanan Yıldırım'ın, ifadesinde eğlence amacıyla uyuşturucu maddeyi aldıklarını söylediği öğrenildi.

Olayın duyulmasının ardından Yıldırım'ın ismi ve fotoğrafı CHP Söke İlçe Başkanlığı'nın internet sitesinden gece saatlerinde apar topar kaldırıldı. Aydın'da Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, CHP Söke İlçe Başkanlığı Örgüt ve Örgütlenmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Başkanvekili Halil Yıldırım'ın içinde bulunduğu aracı 6 Mayıs'ta Yenikent Mahallesi'nde durdurdu.

Edinilen son dakika bilgisine göre Aydın Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne ait araçta yapılan aramada 0.07 gram kokain ile 0.08 gram esrar ele geçirildi. Araçta bulunan CHP'li yönetici Halil Yıldırım, Mine Ekitmen ve Ali Mehmet Özel gözaltına alındı. Polisin uzun süredir teknik ve fiziki olarak takip ettiği öğrenilen 3 şüpheli, ifadeleri alındıktan sonra uyuşturucu madde kullanmak suçundan adliyeye sevk edildi. Burada ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KOKAİNLE YAKALANAN CHP'Lİ İSİM İFADESİNDE İTİRAF ETTİ

CHP'li yönetici Halil Yıldırım'a kokain kullanıp kullanmadığının tespiti için test yapıldı. Yapılan testte Yıldırım'ın kanında kokaine rastlandı. İfadesinde uyuşturucu kullandığını itiraf eden Yıldırım'ın, eğlence amacıyla uyuşturucu aldıklarını söylediği öğrenildi.

Skandalın ortaya çıkmasının ardından Yıldırım'ın ismi ve fotoğrafı CHP Söke İlçe Başkanlığı'nın internet sitesinden gece saatlerinde apar topar kaldırıldı. CHP Söke İlçe Başkanlığı Örgüt ve Örgütlenmeden Sorumlu Başkan Yardımcılığı ve Başkanvekilliği görevini yürüten evli bir çocuk babası Halil Yıldırım'ın daha önce de CHP Söke Gençlik Kolları Başkanlığı yaptığı öğrenildi.

Mehmet Özel

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