İşte normalleşme: Yeni kurallar, açılacak işletmeler ve okullar...

Tam kapanma biterken normalleşmeyle ilgili son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Detayların yavaş yavaş belli olduğu yeni normal ile ilgili gündemde olan maddeler de belirenmeye başladı. Buna göre üçüncü pik sonrasında Türkiye aldığı tam kapanma tedbirleri biterken ne zaman başlayacağı merak edilen yeni normalleşme düzeni de kapısını aralamaya başladı. İşte vaka sayılarındaki düşüşün ardından gündeme gelen yeni normalleşme sürecine dair son dakika haberleri.



PANDEMİDE 3. DALGA ETKİSİNİ ÜZERİMİZDEN ATIYORUZ



Türkiye'nin pandemide üçüncü dalganın atlatılması için aldığı önlemlerin sonuçları ortaya çıkmaya başladı. İstanbul'da vaka sayıları yüzde 35, yatan hasta sayısı yüzde 25 geriledi. Üçüncü dalganın merkezi İstanbul'daki düşüş Türkiye geneline de yansıdı. Testlerdeki pozitiflik yüzde 6.3'lere geriledi. Böylece son üç ayın en düşük oranı oldu.



Edinilen bilgiye göre Kapanma ile birlikte can kayıpları yüzde 12, ağır hasta sayısı da yüzde 3 azaldı. Kapanmanın tam sonuçları ise perşembe ve cuma günleri ortaya çıkacak. Yani önümüzdeki iki gün çok kritik. Çünkü bu tür kararlarda net sonuçlar iki hafta içinde alınabiliyor.



OTELLERE GİZLİ DENETÇİ



Edinilen son dakika bilgisine göre Turizm ile ilgili hazırlıklar da tüm hızı ile devam ediyor. Oteller çok sıkı önlemler alacak. Turizm Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve gizli denetçiler ile üç taraflı bir denetim yapılacak. Tedbirlere tam uyulacak.



BAYRAM DÖNÜŞÜ SEYAHATLER VE İLLERDE ÖZEL ÖNLEM



Tam kapanma kararı sonrası tatil beldelerine ve Anadolu'ya memleketlerine gidenlerin geri dönüşleri büyük endişe yaratıyor. Gittikleri yerlerdeki denetimler nedeniyle bulaşların en alt düzeyde tutulduğu belirtiliyor.



Ancak kapanma kararının bitmesi ile birlikte yaşadıkları şehirlere dönecek bu kişilerin apartman ve sitelerde ilişkileri tekrar yoğunlaştırması, gidiş-gelişleri artırması, özellikle de aile apartmanları ve geç bayramlaşmaların vaka sayılarını tırmandırabileceği, bunun için önlem alınması gerektiği belirtiliyor.



YENİ NORMALLEŞME ADIMLARI ATILACAK



Vaka sayılarının 10 binin altına inmesi ile birlikte adım adım kısıtlamaların esnetilmesi ve kaldırılması bekleniyor. Bazı kısıtlamalar kaldırılıp bir haftalık sonuçlarına bakılacak ve ardından yeni adımlar atılacak.



NORMALLEŞMEDE ÖNCELİKLİ AÇILACAK İŞLETMELER KÜÇÜK İŞLETMELER OLACAK



SABAH'ın ulaştığı son dakika haberine göre Normalleşme kapsamında öncelikli olarak berber, terzi, kuaför gibi küçük işletmeler, ardından okullarını 8-12'nci sınıflarının açılabileceği, kafe ve restoranların dışarıda servisine izin verilebileceği belirtiliyor.



DÜĞÜN NİŞAN VS: GİBİ ETKİNLİKLER...



Ancak düğün, nişan, taziye, asker uğurlama gibi kalabalıkların bir araya geldiği organizasyonlara vaka sayılarının daha da düşmesinden sonra izin verilmesi bekleniyor



'KARARLILIĞIMIZ VAKALARI DÜŞÜRMEYE DEVAM EDECEK'



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 1-7 Mayıs arasındaki illere göre her yüz bin kişide görülen vaka sayılarını açıkladı. Koca'nın 'Kararlılığımız vaka sayılarını düşürmeye devam edecek' mesajıyla paylaştığı haritaya göre İstanbul 359.99 ile ilk sırada.



Bu oran diğer bazı illerde şöyle seyretti:



Ankara'da 267.68,

İzmir'de 161.92.



Şırnak'tan sonra en az vaka görülen diğer iller Adana, Mardin, Şanlıurfa ve Van.