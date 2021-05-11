Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Suudi Arabistan'da: Ümmet adım atmamızı bekliyor

Gelen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, (Suudi Arabistan ile) Son derece açık, samimi bir toplantı gerçekleştirdik. Diyaloğumuzu devam ettirme kararı aldık" dedi.