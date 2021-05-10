Türkiye’de Sofi, Kobani’de Fırat! O hainin cezası onandı

Diyarbakır'ın Dicle ilçesi kırsalındaki Görese Dağında sözde bölge sorumlusu iken yol kesip aralarında AK Parti Sur İlçe Başkanı Hamit Çelikkanat, eski Saadet Partili Bükardı Beldesi belediye başkanı Abit Doğruer, AK Parti seçmenleri Hasan Temizsoylu, Abdurrahman ve Arif Gülşen ile Hasan Demircan ve Mehmet Calban adlı askerlerin kaçırılması emrini veren Selahattin Dilek'e yerel mahkemenin verdiği mahkûmiyet kararı Bölge İstinaf Mahkemesinde ele alındı.



Terör Ceza Dairesi, toplanan delillerde usul ve yasaya aykırılık bulunmadığını, vicdani kanaatin tam olması nedeniyle verilen kararda isabetsizlik görülmediğinden oy birliğiyle onanmasına karar verdi. Kararda, teröristin Türkiye'de PKK adına faaliyet yürütürken Sofi kod adını kullandığı, katıldığı kaçırma ve silahlı, bombalı saldırılar nedeniyle deşifre olunca önce Kandil'e çağrıldığı, buradan da Suriye'deki YPG saflarına gönderildiği bildirildi.









AK PARTİ İLÇE BAŞKANINI 37 GÜN REHİN TUTTU



Teröristin Kobani sorumluluğuna getirilince bu kez gizliliğini sağlayabilmek için Fırat kod adını kullandığı belirtilen kararda, teröristin Sur İlçe Başkanını 37 gün rehin tuttuktan sonra AK Parti'den istifa etmesi koşuluyla serbest bıraktığı, ardından AK Partili seçmenlerin bulunduğu aracı durdurup 'Köyden AK Partiye oy çıkarsa hepinizi öldürürüm' diyerek tehdit ettiği kaydedildi.



Terörist Dilek'in Lice'de yol kesip 49. Motorlu Piyade Tugayı 5. Komando Tabur Komutanlığında görevli askerler Hasan Demircan ile Mehmet Calban'ı kaçırıp bir hafta sonra yanına çağırdığı HDP milletvekilleri Pervin Buldan, İdris Baluken ve Sırrı Süreyya Önder'e teslim ederek örgüt propagandası yaptığı ifade edildi. Teröristin Kandil'deki terörist elebaşlarının talimatıyla Kobani sorumluluğuna getirildiği ve burada DEAŞ'la çıkan çatışmada yaralanınca Mürşitpınar Sınır Kapısından sahte kimlikle Türkiye'ye getirilerek Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesine Suriye uyruklu Şakir Ali adıyla yatışının yapıldığı belirtilen kararda, teröristin alınan parmak izi ve yüz tarama sisteminden azılı terörist Selahattin Dilek olduğunun tespit edildiği vurgulandı.



Teröristin, Suriye'deki iç savaştan dolayı mağdur olan sivillere devletin kucak açmasını suiistimal ederek kendini Suriye vatandaşı tanıtıp, PKK terör örgütündeki üst düzey konumunu ve ülkemiz topraklarında katıldığı eylemlerin cezai sorumluluğundan kurtulabilmek gerçek kimliğini gizlediğine dikkat çekildi. Teröristin PKK'nın tepe isimleriyle Kandil'de çektiği bu fotoğrafın ardından Suriye'ye gönderildiği tespit edildi. İstinaf Mahkemesi, sanığın 'Ülke birliğini ve bütünlüğünü bozmak' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, asker, sivil ve bölgedeki AK Partili siyasetçilerin kaçırılmasından dolayı da 115 yıl hapisle cezalandırılması hükmünün onanmasına karar verdi.



