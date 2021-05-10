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CHP'li Mansur Yavaş yönetimindeki ABB, İsrail Büyükelçisine teşekkür mektubu vermiş!

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin İsrail Büyükelçisine teşekkür mektubu verdiği ortaya çıktı.

Güncel / 10 Mayıs 2021 Pazartesi 22:54
CHP'li Mansur Yavaş yönetimindeki ABB, İsrail Büyükelçisine teşekkür mektubu vermiş!

Siyonist İsrail'in, Mescid-i Aksa'ya olan saldırıları devam ediyor.Terör devleti İsrail'in polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için nöbet tutan Filistinlilere saldırdı. Saldırılarda 331 Filistinli'nin yaralandığı bildirildi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde gerçekleşen patlamada 3'ü çocuk 9 kişinin şehit olduğunu açıkladı.

Dünyanın dört bir yanından ve Türkiye'den İsrail'e tepki yağıyor. Bu sırada CHP'li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin İsrail Büyükelçisine teşekkür mektubu verdiği ortaya çıktı. 

İSRAİLLİ BÜYÜKELÇİYE TEŞEKKÜR MEKTUBU!

İsrail Büyükelçiliği'nin resmi twitter hesabından paylaşılan twette; 'Büyükelçiliğimizin de bir parçası olduğu başkent Ankara'da, T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ankaratekyürek iftarver kampanyasına destek olmanın gururunu biz de yaşadık.' ifadeleri yer aldı. O paylaşımda İsrailli Büyükelçi'ye Mansur Yavaş tarafından verilen teşekkür mektubunun fotoğrafı da paylaşıldı. 


Mansur Yavaşİsrail

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