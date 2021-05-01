Suriye sınırında 250 metrelik tünel! Türkiye'ye buradan sızacaklardı...

Milli Savunma Bakanlığı, Hatay'da görevli hudut personelinin dikkati sayesinde Suriye'den Türkiye yönüne kazılan tünel tespit edildiğini duyurdu. Tünelin görselleri de paylaşıldı.



MSB DUYURDU: SURİYE SINIRINDA TÜNEL TESPİT EDİLDİ



Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Hatay sınırında, Suriye tarafından kazılmış tünel tespit edildiği bildirildi.







Yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:



Hatay'da görevli kahraman hudut personelimizin dikkati sayesinde Suriye'den Türkiye istikametine tünel kazıldığı tespit edildi.







Kazı çalışmasında kullanılan 1 adet jeneratör, 2 adet hilti, 1 adet el arabası, 300 metre kablo, kazma, kürek ve akü ele geçirildi.



Bakanlık, tünele ilişkin fotoğraflar ile ele geçirilen malzemelerin fotoğraflarını da paylaştı.





