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Osman Gökçek gözler önüne serdi: İmamoğlu'nun taksici zulmü!

Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek, Sürmanşet programında İBB Başkanı CHP'li İmamoğlu'nun taksicilere yaptığı büyük zulmü gözler önüne serdi.

Güncel / 1 Mayıs 2021 Cumartesi 01:03
Osman Gökçek gözler önüne serdi: İmamoğlu'nun taksici zulmü!
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Beyaz TV'de yayınlanan Sürmanşet programında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun taksicilere yaptığı büyük zulüm gözler önüne serildi.

İMAMOĞLU'NUN TAKSİCİLERE GAREZİ VAR!

Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek, İmamoğlu'nun seçimden önce söylediklerinin yapmak yerine taksicileri mağdur ettiğini ifade ederek, 'İmamoğlu'nun taksicilere garezi var' dedi. Gökçek, İmamoğlu yönetiminin bilimsel olmayan taraflı bir şekilde anket yaparak, İstanbul'da sanki plaka eksiği varmış gibi gösterilmeye çalışıldığını gözler önüne serdi. Halbuki İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yapılan araştırma çok açık bir şekilde İstanbul'un sarı plakaya ihtiyacı olmadığı ortaya koymuştu. Programda İmamoğlu'nun seçim öncesi ve sonrası birbiriyle çelişen açıklamalarına da yer verildi. 




Osman GökçekSürmanşet

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