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CHP yandaşı Halk TV'nin sunucusu Şeyda Taluk'tan 4 bin kişiye akla ziyan dava! Amacı tazminat koparmak

AK Parti seçmenine hakaret ederek tepki çeken Halk TV sunucusu, kendisini eleştirenlerden şikâyetçi oldu. Yapılan şikâyet üzerine yaklaşık 4 bin soruşturma açıldığı tespit edildi. Taluk, "Koronavirüs ağırlıklı olarak yaşlıları vuruyor ve AK Parti'nin seçmeni zaten yaşlı bir seçmen" demişti. Toplumu ayrıştıran sözleri nedeniyle Taluk'un yargılanması gerekirken, kendilerine suçlu muamelesi yapıldığını dile getirdi.

Güncel / 1 Mayıs 2021 Cumartesi 10:11
CHP yandaşı Halk TV'nin sunucusu Şeyda Taluk'tan 4 bin kişiye akla ziyan dava! Amacı tazminat koparmak

CHP'nin yayın organı Halk TV'de geçen yıl akla ziyan sözleriyle gündeme gelen Şeyda Taluk, 'Koronavirüs ağırlıklı olarak yaşlıları vuruyor ve AK Parti'nin seçmeni zaten yaşlı bir seçmen' demişti. Taluk'un bu akla ziyan sözlerini eleştirenler kendilerini karakolda buldu.

4 BİN SORUŞTURMA AÇILDI

Taluk, skandal sözlerine sosyal medyada tepki gösteren herkesi tek tek savcılığa şikâyet etti. Sadece İstanbul Adliyesi'nde Taluk'un şikâyeti üzerine yaklaşık 4 bin soruşturma açıldığı tespit edildi.

Türkiye genelinde ise Taluk mağdurlarının sayısı tam olarak bilinmiyor. Şikâyet üzerine 'şüpheli' sıfatıyla ifadeleri alınan vatandaşlar, toplumu ayrıştıran sözleri nedeniyle Taluk'un yargılanması gerekirken, kendilerine suçlu muamelesi yapıldığını dile getirdi.

AMAÇ TAZMİNAT KOPARMAK

Sabah'ın haberine göre, Taluk'un başvurduğu yöntemde, şikâyet edilen her bir kişiden tazminat kazanılması hedefleniyor. Hem ceza hem hukuk davalarına muhatap olan vatandaşlar, davayı kaybetmeleri durumunda şikâyetçinin avukatlık ücretini de ödüyor.

CHP yandaşı Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın sunduğu Medya Mahallesi isimli programa konuk olarak katılan Taluk, 'Koronavirüs ağırlıklı olarak yaşlıları vuruyor ve AK Parti'nin seçmeni zaten yaşlı bir seçmen' sözleriyle rezalete imza atmıştı. 20 Mart'taki program sonrası, sosyal medyadan tepki yağmış, 'CHP'li teyzeler programa alkollü mü çıktı' yorumunu yapmıştı.

Ak Parti

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