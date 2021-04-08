Parti içinde liderliği tartışılan Kılıçdaroğlu muaf tutuldu... CHP'de eğitim seferberliği

CHP, partideki en büyük eksiği nihayet fark etti. Geçtiğimiz günlerde CHP içinde görevli 30 bin kişiye liderlik eğitimi verildiği belirtildi.



10 yıldır aynı genel başkanla, parti içindeki liderin kim olduğunu anlayamadan yol yürümek zorunda kalan CHP’liler, siyasal iletişim, sosyal medya kullanımı, lider yöneticilik konusunda 30 bin kişiyi eğitti.



Ancak partide, bu eğitimi alması gereken en önemli ismin eğitime katılmadığı öğrenildi. Liderlik vasıflarının hiçbirine sahip olmayan, parti içinde bile liderlik vasfı tartışma konusu olan “kasetçi genel başkan” Kemal Kılıçdaroğlu eğitimden muaf tutuldu. Kılıçdaroğlu’ndan ümidi kesen CHP’de yeni liderler eğitmek için söz konusu etkinlik düzenlendi.



CHP Parti İçi Eğitim Sormlusu Aytuğ Atıcı konuya dair açıklama yaptı. Erken seçim olmayacağı yönünde onlarca açıklama yapılmasına rağmen ülke için siyasi istikrarsızlık oluşturma hayaliyle yanıp tutuşan Atıcı, söz konusu eğitimin erken seçim için yapıldığını aktardı.



Gerçekleşmeyecek olan erken seçim yerine, zamanında gerçekleşecek olan seçimlere hazırlanmadığı için sürekli kaybeden CHP’de, liderlik eğitimi düzenleyenlerin eğitim seviyesi de merak konusu oldu.