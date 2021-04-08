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Kemal Kılıçdaroğlu: Şu ana kadar kaybettiğim hiçbir dava yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, esnafziyaretinde "Hakkınızda açılan davalarda kazandığınız var mı?" sorusuna "Şu ana kadar kaybettiğim hiçbir dava yok" yanıtını verdi.

Güncel / 08 Nisan 2021 Perşembe 15:15
Kemal Kılıçdaroğlu: Şu ana kadar kaybettiğim hiçbir dava yok

Kılıçdaroğlu'nun Sinop programında ilk durağı Boyabat ilçesi oldu.

İlçede partililer tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu, esnafları ziyaret ederek sorunlarını dinledi, sorularına yanıt verdi.

Kendisine bir önceki ziyaretlerinde çay ikram eden sanayi esnafına bakır semaver hediye eden Kılıçdaroğlu, vatandaşların emekli maaşlarının düşük, sigorta primlerinin yüksek olduğuna ilişkin ifadeleri üzerine, en düşük aylığın da asgari ücret düzeyinde olması gerektiğini söyledi.

Bir vatandaşın emekli maaşlarının gündeme getirilmesini istediği Kılıçdaroğlu, "Bin lira ikramiye 2018'de verildi. 2021'deyiz bir kuruş bile artmadı." dedi.

Başka bir soru üzerine ise Kılıçdaroğlu, emeklilere maaş zammı verileceği dönemlerde TÜİK'in yaptığı fiyat araştırmalarının gerçeği yansıtmadığını ileri sürerek, "Sebebi emekliye daha düşük aylık vermek. Ben de biliyorum, siz de biliyorsunuz." dedi.

'KAZANDIĞINIZ DAVA VAR MI?'

Kılıçdaroğlu, "Hakkınızda açılan davalarda kazandığınız var mı?" sorusu üzerine, "Şu ana kadar kaybettiğim hiçbir dava yok." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'na ziyaretlerinde, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve bazı milletvekilleri ile partililer eşlik etti.

Seyit Torun

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