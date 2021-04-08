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İtalya Başbakanı'nın hadsiz sözlerine peş peşe tepkiler!

İtalya Başbakan'ı Draghi'nin Başkan Erdoğan'ı hedef alan sözlerine Türkiye'den peş peşe tepkiler geliyor.

Güncel / 08 Nisan 2021 Perşembe 23:41
İtalya Başbakanı'nın hadsiz sözlerine peş peşe tepkiler!

İtalya Başbakan'ı Draghi'nin sözlerine Türkiye'den peş peşe tepkiler geliyor.

İşte o tepkilerden bazılar:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: AB Konseyi Başkanı Michel protokol düzeninde Türkiye'den kaynaklı bir sorun veya kasıt olmadığını açıklamışken, İtalya'nın atanmış Başbakanı Draghi'nin Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri hadsiz ve mesnedsizdir. Bu ifadeyi kınıyor ve behemehal düzeltmesini bekliyoruz.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Atanmış İtalya Başbakanı Draghi'nin kabul edilemez popülist söylemini ve seçimle göreve gelmiş Cumhurbaşkanımız hakkındaki çirkin ve hadsiz ifadelerini kuvvetle kınıyor, kendisine iade ediyoruz.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Sn Cumhurbaşkanımız için kullandığı hadsiz ifadeyi şiddetle kınıyoruz. Türk-İtalyan ilişkilerinin derinliğini yansıtmayan bu açıklamayı esefle karşılıyoruz. AB Konseyi Başkanı'nın protokol heyeti ile AB Komisyonu Başkanı'nın protokol heyeti arasındaki anlaşmazlığı Türkiye'ye yansıtanlar siyasi cehaletle konuşmaktadır. Türkiye diplomasi devletidir. Herkese saygıyla davranan bir geleneğe sahiptir. İtalya Başbakanı bunu öğrenmelidir. Diktatörlük ve faşizm bizim kültürümüze ait kavramlar değildir. Bizden çıkmamıştır. Kendi tarihini unutanlar başkalarını tarif etmeye kalkmasınlar. Cumhurbaşkanımız hakkında kullanılan ifadeleri aynen iade ediyoruz.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: İtalya Başbakanı Mario Draghi'yi Sayın Cumhurbaşkanımızı kastederek söylediği talihsiz sözlerinden dolayı kınıyoruz. Sayın Draghi, bizden diktatör çıkmaz! Eğer diktatör görmek istiyorsanız tarihinize bakın, Mussolini'ye bakın.

Ömer ÇelikMevlüt Çavuşoğluİtalya

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