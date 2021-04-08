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Hadsiz bildiriye imza atan emekli amirallerinin gözaltı süresi uzadı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin soruşturmasında 10 şüphelinin gözaltı süresi 4 gün uzatıldı.

Güncel / 08 Nisan 2021 Perşembe 21:27
Hadsiz bildiriye imza atan emekli amirallerinin gözaltı süresi uzadı!

Emekli 104 amiralin imzasını taşıyan ‘Montrö bildirisi' ile ilgili olarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma' suçundan soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında 10 emekli amiral gözaltına alınırken, 4 emekli amiral de ileri yaşları gerekçesiyle ifadeye çağrılmıştı. Gözaltında bulunan isimlerin Emniyet'teki işlemleri sürüyor. Emniyet yetkililerinden alınan bilgilere göre ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda el konulan bilgisayar, tablet, USB bellek, hard disk gibi dijital materyallere ilişkin beklenen rapor ile HTS kayıtları soruşturma dosyasına gönderildi.

SAVCILIKTAN TALEP

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 104 emekli amiralin hazırladığı bildiriye ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 emekli amiralin gözaltı sürelerinin yarından itibaren 4 gün uzatılmasını talep etti.

CNN TÜRK Muhabiri Serhat Dal emekli amirallerle ilgili son gelişmeyi şu şekilde aktardı:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı emekli amirallerin gözaltı süresinin 4 gün uzatılmasını istedi, ancak kanun yasa gereği hakimliğin karar vermesi gerekiyor. Nöbetçi olan hakimlik değerlendirecek. Bu talebin değerlendirilebilmesi için adliyeye getirilecekler. Büyük ihtimalle süre uzatılacak. Sürenin uzatılması sonrası ifade işlemlerinin tamamlanması ve hakim karşısına çıkmaları bekleniyor.

AMİRALLER ADLİYEYE GETİRİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gözaltı sürelerinin uzatılması için Sulh Ceza Hakimliğinden talepte bulunmasının ardından amiraller, polis tarafından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Şüphelilerin nöbetçi Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılmaları bekleniyor.

SÜRE UZATILDI

Soruşturmada 10 şüphelinin gözaltı süresi 4 gün uzatıldığı öğrenildi.

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