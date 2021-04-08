Fransız Le Grand Continent'ın Erdoğan korkusu

Geçtiğimiz gün Türkiye-Avrupa Birliği (AB) yeni dönem ilişkilerinde Ankara'da kritik bir ziyaret gerçekleşti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i makamında kabul etti.



Görüşmeye geniş yer ayıran Fransa'nın önde gelen dergilerinden Le Grand Continent, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye'nin bölgede süper güç olma yolunda ilerlediğini belirterek, Erdoğan'ın acilen durdurulması gerektiğini kaleme aldı.



TÜRKİYE'YE NET BİR TAVIR ALIN



Fransız medyası, ilk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıllık iktidarı süresince faaliyetlerine değinirken, AB'nin artık Türkiye'ye karşı net bir şekilde tavır almasını önerdi.



ESKİ TÜRKİYE YOK



Eski bir Türkiye'nin olmadığını belirten Fransız medyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Doğu Akdeniz'de, Kafkasya'da (Karabağ savaşı), Suriye'de, Libya'da ve Ayasofya konusunda attığı adımlara geniş yer vererek, yeni 'Osmanlı canlanıyor' yorumunda bulundu.



ERDOĞAN, ATATÜRK'ÜN VARİSİ



Ayrıca gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Atatürk'ün varisi olduğunu da söyledi.



AB'ye eleştirilerde bulunan dergi, Türkiye'nin göçmenler konusunda sürekli şantaj yaptığını da belirterek artık bu duruma çözüm bulunması gerektiğini söyledi.



ERDOĞAN'I NASIL DURDURURUZ



Le Grand Continent son olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa ülkeleri ile yaşadıklarını özetleyen siyasi kariyerini anlattığı makalede okuyucularına “Erdoğan'ı nasıl durdururuz?” diye sordu.



Erdoğan'ın, son dönemde yaşanan mülteci krizi, Doğu Akdeniz politikaları gibi konular üzerinden şiddet merdivenlerini bir bir tırmandığını öne süren Le Grand Continent, “Daha yüksek bir farkındalığa ihtiyacımız var. Onu durdurmak için artık harekete geçmeliyiz. Avrupa Birliği bunun bir çatışmaya girme meselesi olduğunu anlamalıdır.” ifadelerine yer verdi.





