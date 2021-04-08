USD (Alış - Satış) : 8,17 - 8,18 EURO (Alış - Satış) : 9,71 - 9,73

Fransa'da gündem Başkan Erdoğan! Fransız basını titredi: Onu nasıl durdurabiliriz?

Fransa’da yayın yapan Le Grand Continent isimli dergi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geride kalan 18 yıllık yönetimini hedef aldı. Erdoğan’ın görev aldığı sürede Avrupa ile yaşanan siyasi olaylara atıf yapan dergi, “Erdoğan’ı nasıl durdururuz” başlığını attı.

Güncel / 08 Nisan 2021 Perşembe 00:29
Fransa'da gündem Başkan Erdoğan! Fransız basını titredi: Onu nasıl durdurabiliriz?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geride kalan gün, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in, AB Konseyi Başkanı Charles Michel’i konuk etti. Söz konusu görüşmenin ardından Fransa’da gündem Erdoğan oldu.

Türkiye ile AB arasında yeni bir dönemin kapılarını açacak mesajların verildiği toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB’den pozitif gündemi destekleyecek somut adımlar atmasını isterken, Michel, “Türkiye’yle ekonomik iş birliği, göç ve halklar arasında bağlantıyı artırmak için somut gündem sunmaya hazırız” dedi. Leyen de, Türkiye ile ilişkilere ivme katmak için geldiklerini söyledi.

Le Grand Continent isimli dergi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Avrupa ülkeleri ile yaşadıklarını özetleyen siyasi kariyerini anlattığı makalede okuyucularına “Erdoğan’ı nasıl durdururuz” diye sordu.

Erdoğan’ın son dönemde yaşanan mülteci krizi, Doğu Akdeniz politikaları gibi konular üzerinden ‘şiddet merdivenlerini’ bir bir tırmandığını öne süren Le Grand Continent, “Daha yüksek bir farkındalığa ihtiyacımız var. Onu durdurmak için artık harekete geçmeliyiz” ifadelerine yer verdi.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

5-11 Nisan Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement