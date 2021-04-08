Fransa'da gündem Başkan Erdoğan! Fransız basını titredi: Onu nasıl durdurabiliriz?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geride kalan gün, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in, AB Konseyi Başkanı Charles Michel’i konuk etti. Söz konusu görüşmenin ardından Fransa’da gündem Erdoğan oldu.



Türkiye ile AB arasında yeni bir dönemin kapılarını açacak mesajların verildiği toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB’den pozitif gündemi destekleyecek somut adımlar atmasını isterken, Michel, “Türkiye’yle ekonomik iş birliği, göç ve halklar arasında bağlantıyı artırmak için somut gündem sunmaya hazırız” dedi. Leyen de, Türkiye ile ilişkilere ivme katmak için geldiklerini söyledi.



Le Grand Continent isimli dergi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Avrupa ülkeleri ile yaşadıklarını özetleyen siyasi kariyerini anlattığı makalede okuyucularına “Erdoğan’ı nasıl durdururuz” diye sordu.



Erdoğan’ın son dönemde yaşanan mülteci krizi, Doğu Akdeniz politikaları gibi konular üzerinden ‘şiddet merdivenlerini’ bir bir tırmandığını öne süren Le Grand Continent, “Daha yüksek bir farkındalığa ihtiyacımız var. Onu durdurmak için artık harekete geçmeliyiz” ifadelerine yer verdi.