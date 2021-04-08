Doğu Akdeniz'de sıcak saatler! Türkiye'ye karşı 60 savaş uçağı birden...

Doğu Akdeniz'de Yunanistan sürekli gerilim artırmaya devam ediyor. Yunanistan, sekiz ülkeyle birlikte Ege Denizi üzerinde provokasyona girişirken 60 savaş uçağı birden Türkiye'ye karşı havalandılar. Öte yandan İsrail ordusunun F-35'lerini Güney Kıbrıs'a taşıdığı görüntülerde dikkat çeken detay var.