Doğu Akdeniz'de sıcak saatler! Türkiye'ye karşı 60 savaş uçağı birden...

Doğu Akdeniz'de Yunanistan sürekli gerilim artırmaya devam ediyor. Yunanistan, sekiz ülkeyle birlikte Ege Denizi üzerinde provokasyona girişirken 60 savaş uçağı birden Türkiye'ye karşı havalandılar. Öte yandan İsrail ordusunun F-35'lerini Güney Kıbrıs'a taşıdığı görüntülerde dikkat çeken detay var.
Tarihinin en büyük sınır dışı operasyonuna girişen İsrail ordusu, Güney Kıbrıs'la birlikte Türkiye'ye açık şekilde gözdağı verdi. Fotoğraf ve görüntüleri, Güney Kıbrıs resmen yayınladı.
Savaş uçakları, donanma ve özel kuvvetler askerleriyle Kıbrıs'a çıkarma yapan İsrail, F-35'lerin de yer aldığı jetlerini Onisilos-Gedeon 2021 tatbikatı için adaya getirdi.
İsrail jetlerinin yüksek ve alçak irtifadan belirlenen hedefleri vurması üzerine kurgulanan gövde gösterisine ilişkin yayınlanan görüntülerde, F-35 savaş uçaklarındaki lensler dikkat çekti.
Güney Kıbrıs'a ait Rus üretimi 9K37M Buk füze sisteminde de çarpıcı detaylar vardı. Yerel medya, İsrail ordusunun bu yaz mevsiminde de yine Kıbrıs'ta tatbikata girişeceğini bildiriyor.
Yunan medyası, 'İsrail komandoları Kıbrıs'a iniyor-Senaryo Türkiye'ye karşı' başlıklarıyla tatbikatı duyurmuştu. İsrail ordusu, Mart ayı içerisinde Kıbrıs açıklarında denizaltıların da yer aldığı uluslararası bir tatbikat düzenlemiş, katılan ülkeler arasında ABD ve Yunanistan dikkat çekmişti.
ABD JETLERİ İNDİ
Geçtiğimiz yazdan bu yana Doğu Akdeniz'i bir savaş alanına çeviren Yunanistan ise, tatbikatlarına 12 Nisan tarihinde bir yenisini ekliyor. ABD savaş uçakları, Andravida Hava Üssü'ne indi.
ABD ordusu, İtalya'daki Aviano Hava Üssü'nden havalanan F-16 jetlerinin Yunanistan'ın batısındaki üsse ulaştığını duyurdu. 12 Nisan'da başlayacak INIOCHOS tatbikatına başka ülkeler de katılıyor.
Fransa, Kanada, İsrail, Güney Kıbrıs, Slovenya, İspanya ve Birleşik Arap Emirlikleri savaş uçakları da önümüzdeki birkaç gün içinde Yunanistan'a iniş yapacak.
Dokuz ülkeye ait yaklaşık 60 savaş uçağının 22 Nisan tarihine kadar Ege Denizi üstünde de uçacağını yazan Yunan medyası, 'güçlü mesaj'ın doğrudan Ankara'ya verildiğini savundu.
MİÇOTAKİS ÇARK ETTİ
Türkiye ile Doğu Akdeniz'de girdiği bilek güreşinde köşeye sıkışan Yunanistan, Libya atağı başlattı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Salı günü Libya'nın başkenti Trablus'taydı. Hürriyet'ten Yorgo Kırbaki'nin haberine göre, Miçotakis, ülkesinin Libya ile bozulan ilişkilerini düzeltmek amacıyla Trablus'ta geçici yönetimin başkanı Muhammed Menfi ve Başbakan Abdülhamid Dibeybe ile görüştü.
Miçotakis, ilişkilerin normalleşmesi yolunda attığı ilk adım çerçevesinde, 7 yıldır kapalı olan Yunanistan'ın Trablus Büyükelçiliği'ni de yeniden açtı. Miçotakis'in bu temasları, Yunanistan'ın 2019'da Türkiye-Libya anlaşmasının imzalanması üzerine, o dönemde Atina'da büyükelçi olan Muhammed Menfi'yi sınır dışı etmiş olması ve meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne karşı silahlı mücadele yürüten darbeci Halife Hafter'e destek vermesi nedeniyle önemli bir politika değişikliğine işaret ediyor.
Dibeybe ile görüşmesi sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında Miçotakis, 'İlişkilerimizde yeni bir sayfayı yazarken, eski sayfadaki yanlışları da silme fırsatı bulacağız. Olumsuz şeyleri geride bırakalım' dedi. Türkiye-Libya anlaşmasına dair de, 'Güya devletler arası anlaşma gibi gösterilen, oysa hukuki hiçbir geçerliliği bulunmayan yasa dışı belgelerin iptal edilmesi bizim için önemlidir' ifadesini kullandı, ayrıca Yunanistan ile Libya arasında deniz yetki sınırlarının belirlenmesine ilişkin müzakerelerin tekrar başlatılması niyetini dile getirdi.
Miçotakis'i başbakanlık konutunda resmi törenle karşılayan Başbakan Dibeybe ise, Türkiye ile Kasım 2019'da imzalanan deniz anlaşmasına değindi: 'Türkiye ile münhasır ekonomik bölge belirlenmesi üzerine imzaladığımız anlaşmalar konusuna gelince, her türlü anlaşmanın, uygun çözümler sunmaya katkı sağlaması ve Libya, Türkiye ve Yunanistan'ın haklarının korunmasının önemini vurguluyoruz.
Aynı şekilde, Girit ve Libya arasında deniz yetki alanlarının sınırlandırılması ve münhasır ekonomik bölge konusunda görüşmelerin başlaması için Libya ve Yunanistan arasında ortak komisyon kurmaya hazırız. Türkiye ile ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Biz başka ülkelerin değil, Libya'nın çıkarları doğrultusunda hareket ediyoruz.'
SUUDİ JETLERİ GİRİT'TEN AYRILDI
Türkiye'ye meydan okuyan ülkelerin üssü haline gelen Girit Adası'na altı F-15 jeti gönderen Suudi Arabistan, birçok tatbikatın ardından Doğu Akdeniz'den ayrıldı.
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Twitter mesajında bir prodüksiyon video yayınlandı, görüntülerde Yunan jetleriyle birlikte havalanan F-15'lerin Ege Denizi ve Akdeniz'de uçtuğu görüldü. Yunan Genelkurmay Başkanlığı ise, Suudilere bir teşekkür mesajıyla veda etti.
UÇAK GEMİSİ GİRİT'TE
Girit'teki Suda Üssü'nde halihazırda ABD uçak gemisi USS Eisenhower da demirlemiş durumda. ABD, Doğu Akdeniz'de göstere göstere Yunanistan'ın yanında saf tuttu. Başbakan Miçotakis, Suda Üssü'ne demirleyen USS Eisenhower uçak gemisini Mart ayı içerisinde ziyaret etti.
Başbakan Miçotakis'in yanında Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros ve ABD'nin Yunanistan hayranı Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt vardı.
ABD SAFINI SEÇTİ
USS Dwight D. Eisenhower'ın başını çektiği, 22 savaş gemisi ve 5 bin 600 askerden oluşan Taarruz Gücü, ABD tarafından Mart ayı başında Yunanistan'a destek için Doğu Akdeniz'e gönderildi.
Yunanistan ve ABD ordusu Türkiye'ye gözdağı vermek için uçak gemisinin de yer aldığı tatbikatlar yaptı, ardından USS Eisenhower Girit Adası'ndaki Suda Üssü'ne demirledi.
Washington'a geçen yıl F-35 savaş uçakları için resmen başvuran Yunanistan, ayrıca Türkiye korkusuyla bir diğer sıkı fıkı müttefiki Fransa'dan 18 Rafale jeti satın aldı. Türkiye ise ABD tarafından F-35 programından daha önce çıkarılmıştı.
Yunanistan, Türkiye korkusuyla geçen yıl yaz mevsiminden bu yana Doğu Akdeniz'i uluslararası bir oyun sahasına çevirdi. Yunan ordusu, ABD, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Güney Kıbrıs gibi ülkelerle birçok tatbikata girişti. Yunan ordusu, Türkiye'ye karşı F-35 jetleri istediği ABD ile 2021'in başlamasıyla arka arkaya tatbikatlar yaptı. Girit'ten Selanik'e kadar neredeyse tüm Ege Denizi'ni kapsayan tatbikatlara Yunan ve Amerikan özel kuvvetler askerleri katıldı.
Yunanistan, Türkiye korkusuyla geçen yıl yaz mevsiminden bu yana Doğu Akdeniz'i uluslararası bir oyun sahasına çevirdi. Yunan ordusu, ABD, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Güney Kıbrıs gibi ülkelerle birçok tatbikata girişti. Yunan ordusu, Türkiye'ye karşı F-35 jetleri istediği ABD ile 2021'in başlamasıyla arka arkaya tatbikatlar yaptı. Girit'ten Selanik'e kadar neredeyse tüm Ege Denizi'ni kapsayan tatbikatlara Yunan ve Amerikan özel kuvvetler askerleri katıldı.
Ardından Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Yunanistan'a özel bir ziyaret yaptı, rotası kuzeydeki Selanik'ten güneydeki Girit'e uzanıyordu. Suda Üssü'nü Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'le birlikte gezen Pompeo'nun ziyaretinin hemen ardından sıra dışı bir gelişme yaşandı. Atina yönetimine açık şekilde destek veren ABD'nin, bununla da kalmayıp Suda Üssü'ne bir savaş gemisi konuşlandırdığı yine Yunan medyasına yansıdı.
İLK DRONE'LAR NİSAN AYINDA KONUŞLANIYOR
Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'da çatışmaların kaderini değiştiren Türk SİHA'larına karşı Yunanistan Ege Denizi'ndeki İskiri Adası'na (Skyros) drone üssü kuruyor. Yunan medyası, İsrail'den kiralanan ilk insansız hava araçlarının Nisan ayında adaya konuşlanacağını duyurdu.
Yunan Silahlı Kuvvetleri için yeni bir dönemi başlatacak dronelar için geri sayımın başladığını belirten To Vima gazetesi, Heron insansız hava araçlarının üç yıllığına kiralandığını aktardı.
Yunanistan, söz konusu iki drone'la Ege Denizi'ndeki Türk hareketliliğini havadan gözetlemeyi deneyecek. To Vima, iki dronenun eklenmesiyle Yunan ordusunun sadece bir seviye değil, insansız hava araçları alanında birkaç seviye birden yükseleceğini savundu.
Atina yönetimi, Türk SİHA'larının önüne geçmek için Birleşik Arap Emirlikleri'nden SkyKnight veya İsrail'den Demir Kubbe (Iron Dome) hava savunma sistemini de almak istiyor.
ABD'den Fransa'ya, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Suudi Arabistan'a, Mısır'dan İsrail'e birçok ülkeyle Türkiye karşısında işbirliğine giden Yunanistan, geçtiğimiz haftalarda Hydra savaş gemisini Birleşik Arap Emirlikleri'ne tatbikat için göndermişti. Hydra fırkateyni dönüş yolunda İsrail'in Hayfa limanına uğradı ve iki ülkenin savaş gemileri birlikte tatbikat yaptı.
ATİNA'DA TÜRKİYE DÜŞMANLARI BULUŞTU
Fransa'dan Mısır'a, ABD'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne birçok ülkeyi Doğu Akdeniz'e tatbikat için davet eden Yunanistan, 11 Şubat'ta müttefikleriyle yepyeni bir adım daha attı. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Bahreyn'in yanı sıra Fransa ve Güney Kıbrıs dışişleri bakanları Atina'da bir araya geldi. Atina'daki toplantıyı 'Türkiye'nin hasımlarının buluşması' olarak duyuran AP, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın zirveye video konferans yöntemiyle katıldığını bildirdi.
Libya'dan Suriye'ye her yerde Türkiye'nin karşısına çıkan Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan'la tatbikatlar yapıp Doğu Akdeniz krizinin zirveye çıktığı yaz mevsiminde Girit Adası'ndaki Suda Üssü'ne savaş uçakları göndermişti. Yunanistan'la Doğu Akdeniz'de aynı safta bulunan Mısır, Atina yönetimiyle deniz yetki alanları anlaşması imzaladı. İki ülke son bir yılda birlikte birçok tatbikat gerçekleştirdi, tatbikatlara Güney Kıbrıs, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa da katıldı.
FRANSIZ UÇAK GEMİSİ UYDUDAN GÖRÜNDÜ
Fransa'nın doğu Akdeniz'e gönderdiği uçak gemisi Charles de Gaulle ise Yunan savaş gemileriyle tatbikatlar yaptı. Uçak gemisi son olarak Kıbrıs açıklarında uydudan görüntülendi.
Görev Gücü 473 adlı Fransız filosunun komutanı Marc Aussedat'ın Yunan fırkateyni Kanaris'i deniz üzerinde ziyaret ettiği fotoğraflar da, yine Yunan Genelkurmay Başkanlığı tarafından internet sitesinde paylaşıldı.
RAFALE JETLERİ EGE'DE UÇTU
Fransa'dan altısı yeni 18 Rafale jeti satın alan Yunanistan, müttefikleriyle arka arkaya düzenlediği tatbikatlara 'Skyros 2021 - İskiri 2021'le bir yenisini ekledi. Fransa'nın tatbikat için gönderdiği dört Rafale jeti, Yunan savaş uçaklarıyla birlikte Ege Denizi semalarında uçtu. Savaş uçakları Yunan medyasında sevinç çığlıkları ve Türkiye'ye meydan okuyan başlıklarla karşılandı, birçok gazeteci Fransızca Twitter mesajlarıyla Paris yönetimine teşekkür etti.
Yunanistan, ayrıca donanmanın modernize edilmesi için Paris yönetimiyle görüşüyor. Yunan medyası, Fransa'nın Belharra fırkateynlerinin satışı için Atina'ya yeşil ışık yaktığını duyurdu. Haberlere göre, Fransa silahsız dört Belharra için 3,5 milyar euroluk bir teklif sundu. Atina'nın teklifi kabul etmesi halinde silahlar ve füzelerle birlikte ödeyeceği toplam fatura ise 5 milyar euroyu bulabilir. Yunan medyası, Atina'yla fırkateyn pazarlığında olan diğer ülkelerin Almanya, ABD, İspanya, Hollanda ve İngiltere olduğunu bildiriyor.