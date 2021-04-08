USD (Alış - Satış) : 8,15 - 8,17 EURO (Alış - Satış) : 9,68 - 9,70

AB Komisyonu eski Başkanı Juncker: Protokol olayında Türkiye'nin suçu yok

Avrupa Birliği Komisyonunun eski Başkanı Jean Claude Juncker, AB Başkanlarının Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeleri sırasında yaşanan protokol olayıyla ilgili "Türkiye'nin hiçbir sorumluluğu yok. Türkiye, AB'nin protokolünü uyguladı" açıklamasında bulundu. Kendisinin de benzer durumları yaşadığını belirten Juncker, 'protokol itibarıyla herkes açısından Konsey Başkanının birinci sırada, Komisyon Başkanının ikinci sırada' olduğunu söyledi.

Güncel / 08 Nisan 2021 Perşembe 16:56
AB Komisyonu eski Başkanı Juncker: Protokol olayında Türkiye'nin suçu yok

Avrupa Birliği Komisyonunun eski Başkanı Jean-Claude Juncker, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in Erdoğan ile yan yana sandalyelerde oturması, AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen'in ise daha uzakta bir koltukta oturması üzerine Avrupa basınında çıkan eleştirilerle ilgili değerlendirme yaptı.

"Protokole göre Konsey Başkanın birinci sırada gelir"

Kendisinin de görevi sırasında benzer protokol durumları yaşadığını belirten Juncker, Politico internet sitesine konuyla ilgili verdiği demeçte, geçmişte AB Konseyi başkanları ile yaptığı seyahatlerde "protokol itibarıyla herkes açısından Konsey Başkanının birinci sırada, Komisyon Başkanının ikinci sırada olduğunu" söyledi.

Liberation: Türklerin sorumluluğu yok

Avrupa basınında da Ankara'daki protokol olayıyla ilgili haberler çıktı. Fransa'nın Liberation gazetesinin haberinde, "Her zamanki gibi görsellere güvenmemek gerekiyor. Gerçekte Avrupa Birliği'nin protokolünün uygulandığı bu koreografide Türklerin hiçbir suçu veya sorumluluğu yok" vurgusu yapıldı.

Eski Fransız Büyükelçi: Türkiye AB protokolünü uyguladı

Fransa'nın daha önce İsrail, BM ve ABD'de büyükelçiliğini yapmış olan diplomat Gerard Araud da Twitter hesabından yaptığı birçok paylaşımda, yaşanan olayda Türkiye’nin sorumluluğu bulunmadığını belirterek "Türkiye AB'nin protokolünü uygulamıştır" ifadesini kullandı.

Fransaİsrail

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

5-11 Nisan Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement