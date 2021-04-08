AB Komisyonu eski Başkanı Juncker: Protokol olayında Türkiye'nin suçu yok

Avrupa Birliği Komisyonunun eski Başkanı Jean-Claude Juncker, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in Erdoğan ile yan yana sandalyelerde oturması, AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen'in ise daha uzakta bir koltukta oturması üzerine Avrupa basınında çıkan eleştirilerle ilgili değerlendirme yaptı.



"Protokole göre Konsey Başkanın birinci sırada gelir"



Kendisinin de görevi sırasında benzer protokol durumları yaşadığını belirten Juncker, Politico internet sitesine konuyla ilgili verdiği demeçte, geçmişte AB Konseyi başkanları ile yaptığı seyahatlerde "protokol itibarıyla herkes açısından Konsey Başkanının birinci sırada, Komisyon Başkanının ikinci sırada olduğunu" söyledi.



Liberation: Türklerin sorumluluğu yok



Avrupa basınında da Ankara'daki protokol olayıyla ilgili haberler çıktı. Fransa'nın Liberation gazetesinin haberinde, "Her zamanki gibi görsellere güvenmemek gerekiyor. Gerçekte Avrupa Birliği'nin protokolünün uygulandığı bu koreografide Türklerin hiçbir suçu veya sorumluluğu yok" vurgusu yapıldı.



Eski Fransız Büyükelçi: Türkiye AB protokolünü uyguladı



Fransa'nın daha önce İsrail, BM ve ABD'de büyükelçiliğini yapmış olan diplomat Gerard Araud da Twitter hesabından yaptığı birçok paylaşımda, yaşanan olayda Türkiye’nin sorumluluğu bulunmadığını belirterek "Türkiye AB'nin protokolünü uygulamıştır" ifadesini kullandı.