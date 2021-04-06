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Kan grupları ile koronavirüs arasında bağlantı var mı?

ABD'de yapılan araştırmayla birlikte bir kişinin sahip olduğu kan grubu ile koronavirüs sebebiyle şiddetli hastalığa yakalanma ya da ölme riski arasında bir bağlantı olup olmadığı ortaya çıktı. Daha önce yapılan çalışmalar, A tipi kan grubuna sahip kişilerin koronavirüse yakalanma riskinin daha fazla olduğunu göstermişti. Peki 100 bin kişi üzerinde yapılan son araştırmada ortaya çıkan sonuç ne? İşte detaylar...!!!

Güncel / 06 Nisan 2021 Salı 19:39
Kan grupları ile koronavirüs arasında bağlantı var mı?

Kan grubu, bir kişinin DNA'sı tarafından belirlenen ve ebeveynlerinden miras kalan genlere bağlı bir özellik. Bu genler, kırmızı kan hücrelerinin yüzeyinde antijenlerin varlığını belirliyor.

Antijenler ise kırmızı kan hücrelerinin yüzeyinde bulunan ve aynı zamanda eritrositler olarak da bilinen A ve B olmak üzere iki versiyonu bulunuyor.

İnsanların kan grubu da bu antijenlerin varlığına göre belirlerniyor, her iki gruba sahip olan AB, hiçbirine sahip olmayan ise O kan grubuna sahip oluyor.

Rhesus adı verilen hücrelerdeki başka bir antijen de kan grubunun pozitif veya negatif olduğunu belirtiliyor. Bununla birlikte, kan grupları coğrafya ve etnik kökene göre değişiklik gösteriyor. Kızılay'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Türkiye'de en çok rastlanan kan grubu A Rh Pozitif, en az rastlanan grup ise AB Rh Negatif kan grubu.Önceki çalışmalar, A tipi kanı olan kişilerin corona virüse yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu bulmuştu.

NTV'nin haberine göre ABD'li araştırmacılar, Covid-19 ve kan grupları arasındaki şimdiye kadarki en kapsamlı ve kontrollü analizi gerçekleştirdi. Salt Lake City'deki Intermountain Tıp Merkezi Kalp Enstitüsü'nden Dr Jeffrey Anderson ve ekibi Çin, Avrupa, Boston, New York ve diğer yerlerde yapılan çalışmaları çürüttü.

JAMA Network Open'da yayınlanan araştırma kapsamında, Mart ve Kasım 2020 arasında Utah, Idaho ve Nevada'da Covid-19 testi yaptıran 100 binden fazla kişinin sağlık kayıtlarını analiz edildi ve kan grubu ile hastalık arasında hiçbir ilişki bulunamadı. Araştırmanın yazarları, “Çalışmamızın büyük ve ileriye dönük yapısı göz önüne alındığında, Covid-19'un kan gruplarıyla ilişkisinin olası olmadığına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan bilim insanları, önceki çalışmaların neden farklı sonuçlara vardığını açıklayamıyorlar, ancak önceki sonuçlara yol açmış olabilecek çeşitli faktörlerden bahsetti. Sınıflandırılmayan istatistiki verilerin ve genetik farklılıkların bazı kan gruplarının daha fazla risk altında olduğunu gösteren çarpık sonuçlara yol açmış olabileceğini söylediler. Bununla birlikte, çalışma, kan grubunun olmasa da, diğer faktörlerin gerçekten Covid-19 riskini artırdığını buldu. Bunlar arasında erkek olmak, daha yaşlı olmak ve ayrıca beyaz etnik kökene sahip olmayan insanlar vardı. Araştırmacılar, “Covid-19'lu bireyler arasında hastaneye yatış oranının cinsiyeti, etnik kökeni ve yaş ile ilişkili olduğunu gördük” dedi.

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