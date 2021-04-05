USD (Alış - Satış) : 8,04 - 8,05 EURO (Alış - Satış) : 9,46 - 9,48

‘Sapık Alihan’ Özgecan Aslan ile Atatürk’e hakaret etti! Türk bayrağını yırttı!

Twitter'da bu sabah 'SapıkAlihantutuklansın' etiketiyle videolar paylaşıldı. Skandal görüntülerde; isminin Alihan olduğu iddia edilen 20 yaşındaki bir genç, Özgecan Aslan ile Atatürk’e hakaretler etti ve Türk bayrağını yaktı. Korkunç görüntülere 7’den 70’e herkesten tepki yağdı. Gelen son dakika bilgisine göre ise Alihan gözaltına alındı. İşte iğrenç olayın detayları...

Güncel / 05 Nisan 2021 Pazartesi 11:25
‘Sapık Alihan’ Özgecan Aslan ile Atatürk’e hakaret etti! Türk bayrağını yırttı!

Twitter'da dün akşam saatlerinde gündemi sarsan bir olay yaşandı. İsminin Alihan Ş., olduğu iddia edilen 20 yaşındaki genç, videolarında; Türk Bayrağı'nı yırttı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Özgecan Aslan'a hareketler yağdırdı. Ayrıca 3 yaşındaki bir çocuğa da cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.

Şok edici görüntülerin ardından sosyal medya ayağa kalktı ve #SapıkAlihanTutuklansın etiketi Twitter'da Türkiye Gündemi'nde birinci sıraya çıktı.



CANLI YAYINDA İTİRAF ETTİ!

Alihan Ş., bir sosyal medya kullanıcısı ile yaptığı canlı yayında; köye tatile gittiği bir dönemde 3 yaşındaki bir kıza cinsel istismarda bulunduğunu itiraf etti.

Küçük kızı çikolata vaadiyle kandırdığı söyleyen Alihan Ş.'nin, yaşananları utanmadan rahat bir şekilde anlatması ise dikkatlerden kaçmadı.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Görüntülerin kısa sürede birçok kullanıcı tarafından paylaşmasının ardından #SapıkAlihanTutuklansın etiketi Twitter'da Türkiye Gündemi'nde birinci sıraya yükseldi.

'SapıkAlihanTutuklansın' etiketiyle 60 binden fazla tweet atıldı... İstanbul Emniyeti Çocuk Şube Müdürlüğü Polisleri ise A.Ş. isimli şüpheliyi Kağıthane İlçesi'ndeki ikamet adresinde gözaltına aldı.

DÖRT SUÇTAN ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Şüphelinin 'Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar' başlıklı '5816 Sayılı Kanuna Muhalefet' ile Türk Ceza Kanunu kapsamında 'Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama, Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama, Çocuğun Cinsel İstismarı' suçlarından ötürü adliyeye sevk edileceği vurgulandı.

Mustafa Kemal Atatürk

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

22-28 Mart Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement