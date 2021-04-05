‘Sapık Alihan’ Özgecan Aslan ile Atatürk’e hakaret etti! Türk bayrağını yırttı!

Twitter'da dün akşam saatlerinde gündemi sarsan bir olay yaşandı. İsminin Alihan Ş., olduğu iddia edilen 20 yaşındaki genç, videolarında; Türk Bayrağı'nı yırttı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Özgecan Aslan'a hareketler yağdırdı. Ayrıca 3 yaşındaki bir çocuğa da cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.



Şok edici görüntülerin ardından sosyal medya ayağa kalktı ve #SapıkAlihanTutuklansın etiketi Twitter'da Türkiye Gündemi'nde birinci sıraya çıktı.







CANLI YAYINDA İTİRAF ETTİ!



Alihan Ş., bir sosyal medya kullanıcısı ile yaptığı canlı yayında; köye tatile gittiği bir dönemde 3 yaşındaki bir kıza cinsel istismarda bulunduğunu itiraf etti.



Küçük kızı çikolata vaadiyle kandırdığı söyleyen Alihan Ş.'nin, yaşananları utanmadan rahat bir şekilde anlatması ise dikkatlerden kaçmadı.



SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI



Görüntülerin kısa sürede birçok kullanıcı tarafından paylaşmasının ardından #SapıkAlihanTutuklansın etiketi Twitter'da Türkiye Gündemi'nde birinci sıraya yükseldi.



'SapıkAlihanTutuklansın' etiketiyle 60 binden fazla tweet atıldı... İstanbul Emniyeti Çocuk Şube Müdürlüğü Polisleri ise A.Ş. isimli şüpheliyi Kağıthane İlçesi'ndeki ikamet adresinde gözaltına aldı.



DÖRT SUÇTAN ADLİYEYE SEVK EDİLECEK



Şüphelinin 'Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar' başlıklı '5816 Sayılı Kanuna Muhalefet' ile Türk Ceza Kanunu kapsamında 'Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama, Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama, Çocuğun Cinsel İstismarı' suçlarından ötürü adliyeye sevk edileceği vurgulandı.