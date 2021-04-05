Kaftancıoğlu ve Erozan'ın 101 gün önce attığı tweetler tesadüf mü?

104 emekli amiralin AK Parti Hükümeti'ni hedef alan darbe imalı bildirisine destek veren İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan'ın, 3 ay 11 gün Meclis'te yaptığı konuşma gündeme getirdi.



EROZAN VE KAFTANCIOĞLU'NUN BU SÖZLERİ TESADÜF MÜ?



Ahmet Kamil Erozan, bildiriden 101 gün önce (14 Aralık 2020) TBMM'de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na "Bütçeyi iktisatlı kullanın, yılın ikinci yarısında biz alacağız" demişti.







CHP İstanbul İl Başkanı da Canan Kaftancıoğlu da, 19 Aralık 2020 tarihinde, "TBMM'den geçecek olan bir sonraki bütçe halkın bütçesi olacak" ifadelerini kullanmıştı.



EROZAN'DAN DARBE İMALI BİLDİRİYE DESTEK



Sabah'ın aktardığına göre, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan, 4 Nisan 2021 tarihinde 104 emekli amiralin darbe imalı bildirisine destek verdi ve "126 emekli Büyükelçi Montrö Sözleşmesi konusunda bundan üç gün önce bir bildiri yayınladığında iktidar 'Monşer'lere kulak asmadı... 103 emekli Amirale kükremesinin sebebi demek ki Montrö Sözleşmesi olamaz... Mesele Deniz Harp Okulu mezunu bile olmayan 'Tarikatçı Amiral'..." dedi.



ÇAVUŞOĞLU: YOKSA DARBE BEKLENTİNİZ Mİ VAR?



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 14 Aralık 2020 tarihinde TBMM Genel Kurulunda, bakanlığının bütçesi üzerinde konuştu.



Çavuşoğlu, İYİ Parti Bursa Milletvekili Ahmet Erozan'ın "Bütçeyi iktisatlı kullanın, yılın ikinci yarısında biz alacağız." dediğini anımsatarak, "Siz de mi Biden'dan umut bekliyorsunuz yoksa? Ülkede seçim yok. Seçim olsa da iktidarın size verilmeyeceğini biliyorsunuz. Yoksa darbe beklentiniz mi var? Nereden devralacaksınız, kimden devralacaksınız, neye göre devralacaksınız?" diye sormuştu.

