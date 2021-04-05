CHP'li Aykut Erdoğdu'dan skandal sözler: Darbecilere selam seçilmişlere tehdit!

Daha önce polis araçlarına saldırdığı görüntülerle ve birçok skandal açıklamasıyla gündeme gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili Aykut Erdoğdu 104 amiralin darbe imalı bildirisine sahip çıkan isimlerden oldu.



MİLLETİN SEÇTİĞİ İKTİDARI VATANA İHANETTEN YARGILAMAKLA TEHDİT ETTİ!



Erdoğdu bildirinin yayınlandığı gece canlı olarak katıldığı bir programda seçilmiş iktidarı yargılayıp TRT'den canlı yayınlayacaklarını iddia etti. Tehditlerini dakikalarca sürdüren CHP'li Erdoğdu "Bu yargılamaları uluslararası dillerde bile yayınlayacağız" derken milli iradenin yansıması olarak iş başına gelmiş iktidarı "Vatana ihanetten" yargılayacaklarını belirtti!



Erdoğdu'nun sosyal medya hesabı üzerinden bu sabah itibarıyla gözaltına alınan emekli amirallere desteğini gösteren tweetler atıp bu konudaki tweetleri Retweet yaptığı görüldü.

