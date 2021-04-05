USD (Alış - Satış) : 8,04 - 8,05 EURO (Alış - Satış) : 9,46 - 9,48

CHP'li Aykut Erdoğdu'dan skandal sözler: Darbecilere selam seçilmişlere tehdit!

CHP'de birçok skandal açıklama ve görüntüde başrol oynayan Aykut Erdoğdu 104 emekli amiralin muhtıra girişiminden memnun oldu ve hemen canlı yayınlara bağlanıp desteklerini bildirdi. Bununla da kalmayan CHP'li Aykut Erdoğdu milli iradenin neticesi olarak seçilen iktidarı vatana ihanetle yargılamak ve bunu TRT ekranlarından yayınlamakla tehdit etti!

Güncel / 05 Nisan 2021 Pazartesi 09:34
CHP'li Aykut Erdoğdu'dan skandal sözler: Darbecilere selam seçilmişlere tehdit!
Video için tıklayın

Daha önce polis araçlarına saldırdığı görüntülerle ve birçok skandal açıklamasıyla gündeme gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili Aykut Erdoğdu 104 amiralin darbe imalı bildirisine sahip çıkan isimlerden oldu.

MİLLETİN SEÇTİĞİ İKTİDARI VATANA İHANETTEN YARGILAMAKLA TEHDİT ETTİ!

Erdoğdu bildirinin yayınlandığı gece canlı olarak katıldığı bir programda seçilmiş iktidarı yargılayıp TRT'den canlı yayınlayacaklarını iddia etti. Tehditlerini dakikalarca sürdüren CHP'li Erdoğdu "Bu yargılamaları uluslararası dillerde bile yayınlayacağız" derken milli iradenin yansıması olarak iş başına gelmiş iktidarı "Vatana ihanetten" yargılayacaklarını belirtti!

Erdoğdu'nun sosyal medya hesabı üzerinden bu sabah itibarıyla gözaltına alınan emekli amirallere desteğini gösteren tweetler atıp bu konudaki tweetleri Retweet yaptığı görüldü.

Aykut ErdoğduMilletvekili

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

5-11 Nisan Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement