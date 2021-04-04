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Binali Yıldırım'dan alçak bildiriye tepki!

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 104 Emekli Amiral’ın darbe imalı bildiri yayınlamasının ardından değerlendirmelerde bulunarak, 15 Temmuz gecesi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı makamında bulunan, taşıdığı üniformanın gerektirdiği cesareti gösteremeyen birinin imzaladığı, içinde ‘Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası’ ifadesi geçen bildiriyi gereğinden fazla ciddiye almak 15 Temmuz kahramanlarına haksızlık olur. Ancak bilinmelidir ki, darbeci zihniyetin demokrasimizi ve bağımsızlığımızı yok etmeye hiçbir şekilde gücü yetmeyecek” dedi.

Güncel / 04 Nisan 2021 Pazar 20:13
Binali Yıldırım'dan alçak bildiriye tepki!

Emekli Amiral Ergun Mengi'nin başını çektiği 104 Emekli Amiral'ın "muhtıra" gibi bir bildiri yayınlanması ardından siyaset dünyasından ardı ardına açıklamalar yapılmıştı. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da emekli amirallerin bildirisiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"15 TEMMUZ KAHRAMANLARINA HAKSIZLIK OLUR"

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "15 Temmuz gecesi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı makamında bulunan, taşıdığı üniformanın gerektirdiği cesareti gösteremeyen birinin imzaladığı, içinde 'Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası' ifadesi geçen bildiriyi gereğinden fazla ciddiye almak 15 Temmuz kahramanlarına haksızlık olur" ifadelerini kullandı.

"DARBECİ ZİHNİYETİN GÜCÜ YETMEYECEK."

Yıldırım, "Ancak bilinmelidir ki, darbeci zihniyetin demokrasimizi ve bağımsızlığımızı yok etmeye hiçbir şekilde gücü yetmeyecek. Aziz Türk Milleti; istiklalini, bayrağını ve vatanını canından çok sevdiğini 15 Temmuz gecesi tüm dünyaya göstermiştir. Bundan sonra da gösterecektir" dedi.

"TÜRKİYE, BİR HUKUK DEVLETİDİR"

Yıldırım, sözlerini şu şekilde tamamladı: "Türkiye, bir hukuk devletidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasına, demokrasisine karşı olabilecek her türlü toplu bildiri hakkında yargı gereğini yapacaktır."

Ak PartiBinali Yıldırım

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