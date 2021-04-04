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Bakan Süleyman Soylu'dan çok sert açıklama: Sabrımızı zorlamasınlar

104 hadsiz amiralin yayınladığı darbe imalı skandal bildiriye tepki gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sabrımızı zorlamasınlar. Demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, devletimize, milletimize, tarihimize, medeniyetimize bağlıyız ve sadığız, biz buradayız. Ülkemizin yapacak çok işi var. Bunları hep birlikte gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bunlar zavallıdırlar, istismarcıdırlar, hukuk tanımazlar, milleti bilmezler ve kelimenin tam anlamıyla edepsizdirler" dedi.

Siyaset / 04 Nisan 2021 Pazar 16:07
Bakan Süleyman Soylu'dan çok sert açıklama: Sabrımızı zorlamasınlar

Güvenlik toplantısına katılmak için Batman'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Valiliğe geçti. Şeref Defterini imzalayan Soylu, burada düzenlenen güvenlik toplantısına katıldı.

Toplantı öncesi gazetecilere açıklama yapan Soylu, terörden asayişe, uyuşturucuya trafiğe ve gündemde bulunan tüm meselelere kadar bir değerlendirmeyi burada gerçekleştireceklerini söyledi.

Soylu, toplantının hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ederek, "İstişarelerde rahmet, bereket vardır." diye konuştu.

Toplantıya geçerken gazetecilerin, bazı emekli amirallerin yaptığı açıklamaya ilişkin görüşünü sorduğu Soylu, gerekli açıklamaları yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini aktardı.

Bakan Soylu'dan çok sert tepki

Bazen üstlenilen sıfatların, sorumluluk sahibi olmaya yetmediğini dile getiren Soylu, "Cumhuriyet tarihimizin en güçlü noktasında, tüm ilgi alanlarımızı etki alanlarına döndürüyoruz, tam hukuk dönemi içerisindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde atılan adımlar, elde edilen başarılar düşmanlarımızı ve vesayetçileri çaresiz bırakıyor, hatta fitneye itiyor, hatta çatlatıyor, Türkiye'ye karşı yapabileceklerinde de etkisiz hale getiriyor." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maalesef zihinsel kodları prematüre kalanlar, gelişmeyenler, tabi biz bunları çok gördük, bağımlı yaşamaya alışkın olanlar, öğretilmiş çaresizlikleri ile eski alışkanlıklarını çözüm görüyorlar. Bunlar zavallıdırlar, istismarcıdırlar, hukuk tanımazdırlar, milleti bilmezdirler, kelimenin tam anlamıyla edepsizdirler. Bunlar son kalıntılardır. Kalıntılar ya doğal olarak seleksiyona uğrarlar, tarihe veya doğaya karışıp giderler ya da temizlenirler.

Büyüyen ve güçlü Türkiye, aynı zamanda tam bağımsızlık, bizim sevdamızdır. Tüm mücadelemizi de bunun için gerçekleştiriyoruz. Söyleyeceğimiz cümle şudur; sabrımızı zorlamasınlar. Demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, devletimize, milletimize, tarihimize, medeniyetimize bağlıyız ve sadığız ve biz buradayız. Ülkemizin yapacak çok işi vardır. Bunları hep birlikte gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bu tür çapaklar çıkacak mı, maalesef geçmiş hastalıkların sirayet ettiği bazı sonuçlar üzülerek görüyoruz ki; oluyor. Görevimiz çapakları temizlemektir."

Daha sonra Bakan Soylu başkanlığında güvenlik toplantısı yapıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya, İçişleri Bakan yardımcıları Muhterem İnce ve Mehmet Ersoy, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Hulusi Şahin, Diyarbakır Bölge Jandarma Komutanı Tümgeneral Fuat Güney, Batman Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak ve diğer yetkililer katıldı.

Hulusi ŞahinMehmet ErsoyMehmet Aktaş

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