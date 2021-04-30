İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en çok sefer yapılan havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın zirvesine oturdu..



Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL), 2021 yılının (ocak-nisan) ilk dört ayı uçuş trafiği raporuna göre, İstanbul Havalimanı'nda 63 bin 64 uçak seferi gerçekleştirildi.



İLK 4 AYIN EN ÇOK SEFER YAPILAN HAVAALANI



Bu seferlerle 2021 yılının ilk dört ayında Avrupa'nın en çok sefer yapılan havalimanı olarak kayıtlara geçen İstanbul Havalimanı'nı, 53 bin 921 uçuşla Paris Charles de Gaulle Havalimanı takip etti.



Listenin 3. sırasında 52 bin 532 seferle Amsterdam Schiphol, 4. sırasında 52 bin 464 seferle Frankfurt, 5. sırasında ise 42 bin 543 seferle Madrid Barajas havalimanları yer aldı.



'AVRUPA'DA LİDERİZ'



İGA'nın konuya ilişkin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



'Dünyanın havacılık merkezi olarak çıktığımız bu yolda, 2021 yılının ilk 4 ayında Avrupa'da lideriz. Ocak-nisan aralığında @eurocontrol verilerine göre, diğer havalimanlarını geride bırakarak Avrupa'nın en çok uçak seferi yapılan havalimanı olduk. Bu gurur hepimizin.'



CHP İSTANBUL HAVALİMANINI KAPATACAK



25 ve 26'ncı dönem CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, Avrupa'nın zirvesinde yer alan söz konusu havalimanını sosyal medya paylaşımıyla hedef alarak, şunu yazdı:



'İktidara geldiğimizde ilk imza, 3'üncü Havalimanı'nı Kargo Havalimanı'na çevirmesi ve Atatürk Havalimanı'nın onarılarak ivedilikle yeniden uçuşlara açılması için olacaktır.'