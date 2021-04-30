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İçişleri Bakanlığı: 307 bin 42 kişiye belge verildi!

İçişleri Bakanlığı Seyahat İzin Belgesi ile Çalışma Muafiyeti İzin Belgesi ile ilgili bugün resmi bir açıklama yaptı. Bakanlık, son 24 saatte "e-Başvuru" ve "Alo 199" üzerinden yapılan başvurular neticesinde 307 bin 42 kişiye Seyahat İzin Belgesi ile Çalışma Muafiyeti İzin Belgesi verildiğini açıkladı.

Güncel / 30 Nisan 2021 Cuma 21:27
İçişleri Bakanlığı: 307 bin 42 kişiye belge verildi!

İçişleri Bakanlığı, son 24 saatte "e-Başvuru" ve "Alo 199" üzerinden yapılan başvurular hakkında bir bilgilendirme yaptı.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPILDI

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, "e-Başvuru" ve "Alo 199" üzerinden yapılan Seyahat İzin Belgesi ile Çalışma Muafiyeti İzin Belgesi hakkında bilgi aktarıldı.



SON 24 SAATİN VERİLERİ PAYLAŞILDI

Buna göre, son 24 saatte 249 bin 187 kişiye çalışma izni belgesi verilirken, 2 bin 373 kişinin işleminin devam ettiği açıklandı. Ayrıca, terhis olup evine dönecek 2 bin 962 askere, bulunduğu şehre son 5 gün içinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen 28 bin 358 kişiye, ceza infaz kurumlarından salınan 123 kişiye, hastane refakatçisi 5 bin 787 kişiye, birinci derece yakını ya da kardeşinin cenazesine katılacak 1095 kişiye, ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacak olan 2 bin 47 kişiye, özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan 10 bin 690 kişiyle daha önce doktor randevusu olan veya taburcu edilen 6 bin 793 kişi olmak üzere 57 bin 855 kişiye seyahat izin belgesi düzenlendi. Bu alanlardaki 4 bin 890 kişinin başvurusu reddedilirken, 6 bin 261 kişinin işleminin ise devam ettiği bildirildi.

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