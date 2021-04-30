USD (Alış - Satış) : 8,27 - 8,28 EURO (Alış - Satış) : 9,96 - 9,98

Fransa'da 'darbe' sesleri... Macron'a muhtıra! Genelkurmay Başkanından flaş açıklama

Fransa'da iç savaş uyarısı yaparak, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u hedef alan bir bildiri kaleme alan askerlere ağır yaptırım geliyor.

Güncel / 30 Nisan 2021 Cuma 10:43
Fransa'da 'darbe' sesleri... Macron'a muhtıra! Genelkurmay Başkanından flaş açıklama

Fransa Genelkurmay Başkanı François Lecointre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a iç savaş uyarısının yapıldığı e-bildiriye imza atan, aralarında emekli generallerin de bulunduğu askerlere yaptırım uygulanacağını bildirdi.

Lecointre, Le Parisien'e verdiği özel röportajda, metne imza atan binlerce asker arasında 4'ü subay 18 muvazzaf asker tespit ettiklerini söyledi. Aktif görevde olanlara askeri disiplin yaptırımı uygulanacağını aktaran Lecointre, ayrıca 2S statüsündeki emekli generallerin, bu statüden çıkarılıp tam emekli olmalarını istediğini ifade etti. Lecointre, "Savunma Bakanlığının talebiyle biz prosedürü başlatıyoruz. Bu generaller yüksek askeri konseyin karşısına çıkacak ama nihayetinde, sicilden çıkarma kararını Cumhurbaşkanı imzalayacak" dedi.

Muvazzaflar hapis cezası alabilir

Fransız medyasında yaptırımlara ilişkin değerlendirmelerde sembolik adımlardan hapis cezasına kadar geniş bir liste bulunuyor. Uygulanacak yaptırımların başında 2S statüsündeki generallerin orduyla bağlantısının tamamen kesilmesi sonucu, emekli maaşı dışında ek ödeme hakkı, indirimli bilet gibi ekonomik ayrıcalıklarını kaybetmesi geliyor. Yine askeri kimlik kartlarına el konulması ve tamamen sivil statüye geçirilmeleri de yaptırımlar arasında. Fransız askeri ceza kanununa göre görev ve sorumluluk anlayışıyla bağdaşmayan fiillere karşı muvazzaf askerlere 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası da öngörülüyor.

Pıquemal örnek vakası

Yaptırımlara örnek olarak 1999'da emekli olduktan sonra 2016'da bir protestoya katıldığı için yaptırım uygulanan bir general bulunuyor. İslam ve mülteci karşıtı gösteriye katılan General Christian Piquemal'in, çıkarıldığı Islah Mahkemesi'nde "ihtiyat ve sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiği" gerekçesiyle ordu ile ilişiği kesildi ve askeri kimlik kartı da elinden alındı.

Fransa

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

26 NİSAN-03 MAYIS HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement