Bakan Soylu sosyal medyadan duyurdu! Teröre de uyuşturucuya da...!!!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamda teröre ve uyuşturucuya darbe vurulduğunu duyurdu.







Bakan Soylu konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Diyarbakır Lice Tepe Köyü kırsalında, Jandarma birimlerimizin yaptığı operasyonda; 221 kilogram toz esrar ele geçirildi. Teröre de uyuşturucuya da geçit vermeyen kahramanlarımıza selam olsun" dedi.