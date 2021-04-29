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Sinop’ta Sabahattin Ali ve Tarzan Kemal'in heykelleri hazırlandı

Kent kimliğini yaşatabilmek için bütçe ayırdıklarını söyleyen CHP'li Başkan Barış Ayhan, “Her ne kadar bizlere parayı heykellere yatırıyor diye eleştirseler de dengeli bir şekilde götüreceğiz” dedi.

Güncel / 29 Nisan 2021 Perşembe 11:25
Sinop’ta Sabahattin Ali ve Tarzan Kemal'in heykelleri hazırlandı

Sinop Belediyesi tarafından, şehre mal olmuş isimlerden Sabahattin Ali ve Tarzan Kemal olarak bilinen M. Kemal Koca için heykeller hazırlatıldı.

Şehirde zaman geçse de hatırda kalan bu isimlerin anısını yaşatmak üzere hazırlanan heykeller, yakın zamanda halkın beğenisine sunulacak.

SOKAKLARDA İSMİ OLANLARIN BÜSTLERİ DE OLACAK

Hazırlanan heykelleri tanıtan CHP'li Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Sinop'ta isimleri cadde ve sokaklara verilen kişilerin; bir büstlerini de o caddelere yerleştirmek isteğini dile getirdi.

Tarzan Kemal ve Sabahattin Ali heykelinden bahseden Barış Ayhan, “Tarzan Kemal'i Küçük İskele'ye otelin arkasına girişe diye düşünmüştük. Ama orada Kent Meydanı Projesi olacağı için oralar yıkılacak. Artık oturacağız, konuşacağız. Sinopluların fikrini alacağımız insanlar da var. Tarzan Kemal'in ailesi var. Kuzenleri var. Onunla arkadaşlık dostluk kurmuş ağabeylerimiz var. Onlarla oturacağız Tarzan Kemal'in Kemal Koca'nın anısına hatırasına en uygun yer neresiyse Sinop'ta onu inşallah bu sezon yaz girmeden Sinopluların beğenisine sunacağız. Sabahattin Ali'nin heykelini de çekek yerinde oluşturduğumuz etkinlik alanına koyacağız.” dedi.



“KENT KİMLİĞİ İÇİN BÜTÇE AYIRMAK ZORUNDAYIZ”
Sinop'a hizmet eden insanlarla ilgili düşüncelerinde bahseden Başkan Ayhan, “Diyoruz ki bundan sonra Sinop'a mal olmuş, Sinop'a hizmet etmiş çok değerli isimlerimiz var. Hatta bunların bazılarının cadde sokaklarda isimleri var. Özellikle caddesine sokağına ismini verdiğimiz Sinop'a hizmet eden değerli büyüklerimizin birer büstlerini o cadde ve sokakların girişlerinde sergileyerek onların da anılarını yaşatmak istiyoruz. Her ne kadar bizlere parayı heykellere yatırıyor diye eleştirseler de biz pandemi sürecinde ve pandeminin oluşturduğu ekonomik sıkıntıları vatandaşın gidermesi için ayırdığımız bir bütçemiz var. Ama kültür sanat etkinlikleri içinde kent kimliğini yaşatabilmek için mutlaka bir kaynak bir bütçe ayırmak zorundayız. Onun için bunu dengeli bir şekilde götüreceğiz.” diye konuştu.

Sabahattin Ali

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