İki ülke arasında su kavgası! 1 ölü 25 yaralı!

Tacikistan'ın kuzeyindeki Sughd bölgesi ile Kırgızistan'ın güneyindeki Batken bölgesini ayıran Isfara nehrindeki su kaynağı, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi. Su kaynağının kullanımı konusunda sabah saatlerinde anlaşmazlık yaşayan iki ülke halkı, birbirlerine taş atmaya başladı.



Sınırda tansiyonun giderek artması üzerine devreye iki ülkenin güvenlik güçleri girdi. Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu taşlı kavga çatışmaya dönüştü.



Her iki ülkenin tartışmalı bölgeye yakın mesafedeki sınır karakolları ateş altına alındı ve birkaçında yangın çıktı.



Kırgızistan Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi, Tacikistan'ı tartışmalı su kaynağını bombalamak için havan topu kullanmakla suçladı.



Tacikistanlı yetkililer ise kaynağın kendilerine ait olduğunu iddia ederek Kırgız güçlerini Tacikistan'ın sınır muhafızlarına ateş etmekle suçladı. Çıkan çatışmada Tacikistan tarafında 9 kişinin yaralandığı belirtildi. Kırgızistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin de yaralandığı aktarıldı.



KIRGIZİSTAN'DA 800 KİŞİ GÜVENLİ BÖLGELERE TAHLİYE EDİLDİ



Kırgızistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Batken bölgesindeki Kök Taş köyünde Tacikistan vatandaşlarının Kırgızistan vatandaşlarına karşı ateş açtığı, yoldan geçen araçlara taş attığı ifade edildi. Kırgızistan İçişleri Bakan Yardımcısı Süyün Ömürzakov'un çatışmanın yaşandığı bölgeye hareket ettiği ifade edilirken, çatışma bölgesinden 800 vatandaşın güvenli bölgelere tahliye edildiği aktarıldı.



Kırgızistan Sınır Muhafız Hizmeti tarafından yapılan açıklamada ise Tacikistan'ın 5 sınır karakoluna silahla saldırdığı öne sürüldü.



KIRGIZİSTAN'DA GÜVENLİK KONSEYİ TOPLANDI



Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un sınırdaki çatışmanın ardından gerçekleştirilen Güvenlik Konseyi toplantısında çatışmanın bir an önce durdurulması talimatı verdiği duyuruldu. Caparov ayrıca sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, böyle bir zor anda tüm siyasi güçleri sabırlı olmaya davet etti.



Öte yandan dün Kırgızistan'ın Tacikistan sınırındaki bir yerleşim yerinde Tacikistan vatandaşlarının tartışmalı bölgeye güvenlik kamerası yerleştirmeye çalıştığı, bunun üzerine iki ülke vatandaşları arasında taşlı kavga yaşandığı belirtilmişti.



Bu arada, Rusya'da bulunan Başbakan Ulukbek Maripov'un Tacik mevkidaşıyla bir araya gelmesinin planlandığı açıklandı.



Öte yandan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Başbakanlık binası önünde toplanan kalabalık, iktidardan çatışmanın durdurulmasını istedi.



KIRGIZİSTAN İLE TACİKİSTAN UZLAŞMA SAĞLANDI



Kırgızistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev ile Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ve diğer yetkililer, iki ülkenin sınır bölgelerindeki sorunu çözüme kavuşturmak amacıyla görüştü.



Görüşmede, her iki taraf için kayıplara ve insanların yaralanmalarına yol açan çatışmanın siyasi ve diplomatik müzakereler yoluyla barışçıl bir şekilde çözüme kavuşturulması gerektiği vurgulandı.



Kazakbayev, Kırgız tarafının toprak talep etmediğini ve topraklarını kimseyle paylaşma niyetinde de olmadığını belirterek, sorunların müzakere masasında çözülmesi gerektiğini ifade etti.



Bakanlar, görüşmeler sonucunda, yerel saatle 20.00'den itibaren bölgede tam bir ateşkes ve askeri güçlerin konuşlandırıldıkları eski yerlere çekilmesi konusunda anlaşmaya vardı.



Ayrıca, birkaç saat içinde tarafların yerel makamlarının temsilcilerinin katılımıyla kolluk kuvvetleri ve güvenlik teşkilatlarının yöneticilerinin bir araya gelmesi kararlaştırıldı.