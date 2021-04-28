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İçişleri'nden o iddialara kapsamlı yanıt! İstanbul'da depreme hazırlık!

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan Dr. Savaş Karabulut'un "İstanbul'da depreme hazırlık çalışmaları yapılmıyor" iddiasına yönelik bir açıklama geldi. Çataklı paylaşımında Karabulut'un iddiasına tepki göstererek "Açıklamaları bir akademisyenin yetkinliği ile bağdaştırılamayacak kadar bilimsellikten uzak, çarpıtmalarla doludur!" ifadelerini kullandı.

Güncel / 28 Nisan 2021 Çarşamba 20:29
İçişleri'nden o iddialara kapsamlı yanıt! İstanbul'da depreme hazırlık!

Çataklı Twitter hesabından paylaştığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Savaş Karabulut'un İstanbul'da depreme hazırlık çalışmaları yapılmadığına dair bir gazete verdiği demeç ile ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

AFAD'ın 2014 yılında devreye aldığı Türkiye Afet Müdahale Planı'nı yerel ölçeğe uygulayan il Afet Müdahale Planları tüm illerde yapılmıştır. İl planları, içerisinde yer alan çalışma grubu operasyon planlarıyla birlikte yapılandırılmıştır. Bu planlardan biri olan İstanbul Afet Müdahale Planı (İSTAMP) kapsamında, barınma, sağlık, beslenme ve haberleşme gibi konuları özel olarak tasarlayan 26 çalışma gurubu operasyon planı bulunmaktadır. Tahliye ve Yerleştirme operasyon grubu planı, bu planlardan yalnızca biridir. Afetzedelerin acil toplanma alanlarında bir araya gelmesinden transfer noktalarına ve geçici barına merkezlerine ulaştırılmasına ve gerekirse destek illerine götürülmesine kadar geniş bir süreci detaylı şekilde planlamaktadır. Son bir buçuk yıllık dönemde İstanbul'un depreme hazırlığı için 651 toplantı yapılmıştır.

Bununla birlikte İstanbul'un afet öncesi hazırlıklarına odaklanan İl Afet Risk azaltma planı yapılmaktadır. Bu planda, afet risklerinin azaltılması için amaç, hedef ve eylemleri yer almaktadır. Plan, İstanbul'da güvenle yaşanması, afetlerden dolayı oluşabilecek can, mal vb. kayıplarını azaltmak/önlemek afet risk azaltma bilincini oluşturmak, paydaşlar arasındaki iş birliğini artırmak, afet sonrasında müdahale iyileştirme için yapılan harcamaları azaltmak, kaynakların etkili kullanımını sağlamak amacıyla hazırlanmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları İRAP'ın hazırlanma sürecinde yer almaktadır. Çok paydaşlı bir süreçle hazırlanan İRAP'larda ,afet riskini azaltacak her bir eylem için sorumlu ve destekleyici paydaşlar belirlenmektedir.

AFAD, çalışmalarını, İstanbul'un depreme ve tüm afetlere karşı tamamen dirençli olması için sürdürmektedir. Bir plan elbette eleştirilebilir, ancak ilgilinin bu yaptığı eleştiri değildir.

Değerlendirmeleri bir akademisyenin yetkinliği ile bağdaştırılmayacak kadar bilimsellikten uzak ve çarpıtmalarla doludur. Bu açıklamaları yapabilen kişinin diplomasının gerçekliği ile ilgili tereddütler oluşmuş olup, konunun ilgili mercilerce bu yönüyle incelenmesi yerinde olacaktır.


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