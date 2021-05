Dünyayı sarsan pandemiye rağmen İstanbul'da taksiciler, günde 750 bin ile 1 milyon arasında yolcu taşıyor. Bu da taksicilerin en fazla etkilenen meslek gruplarından biri olmasına neden oluyor.



Taksiciler, her gün bir meslektaşlarını koronavirüs nedeniyle kaybettiklerini söyleyerek bir an önce aşı olmak istiyor.



'HASTALARI BİZ TAŞIYORUZ'

Sağlık çalışanlarından sonra en riskli meslek gruplarından birinin taksiciler olduğunu söyleyen İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, 'Pandemi sürecinde yüzde 50'e yakın iş kaybımız oldu. Taksiciler olarak pandemi sürecinde çalışan en riskli meslek grupları arasındayız. Vatandaşları hastaneye biz taşıyoruz, hastaneden biz alıyoruz. Bu süreçte, aksiciler Esnaf Odası olarak bütün araçlarımızı haftada bir defa dezenfekte ediyoruz. Ayrıca her aracımızda maske, dezenfektan ve kolonya var. Araçlarımıza maskesiz yolcu asla kabul etmiyoruz. Araçlarımıza üç kişiden fazla yolcu almıyoruz.' dedi.



Taksiciler aşı önceliği istiyor: Her gün bir meslektaşımız ölüyor #1



'AŞILAMADA ÖNCELİK İSTİYORUZ'

Sağlık çalışanlarından sonra ilk aşılanması gereken grubun taksi şoförleri olduğunu öne süren Aksu, 'Sağlık Bakanlığımızdan en acil şekilde taksici esnafımızın aşılanmasını istiyoruz. Hatta taksiciler için aşılanma konusunda biraz geç kalındığını düşünüyorum. Çünkü taşıdığımız yolcunun pozitif olup olmadığını bilemiyoruz. Vatandaşa 'testini göster' deme gibi bir hakkımız yok. Onun için taksiciler olarak çok riskli bir ortamda hizmet veriyoruz. Araçlarımızın içi ise sosyal mesafe kurallarına çok uygun değil. Biz her yolcuyu taşımak zorundayız. 'Koronavirüslü olduğunuz için yolcu alamıyoruz' diye bir lüksümüz yok.' diye konuştu.



'HER GÜN BİR MESLEKTAŞIMIZ ÖLÜYOR'

Pandemi döneminde büyük sıkıntılar yaşadıklarını vurgulayan taksici Mustafa Aktürk, 'Bilinçsiz müşteriler ,yasak olduğunu söylememize rağmen ön koltuğa oturmak için diretiyor. Her gün bir taksici arkadaşımızın üzücü haberini alıyoruz. Taksicilere bir an önce aşı sırası gelmeli. Sonuçta sabahtan akşama kadar insanlarla temas halindeyiz.' dedi.



Taksiciler aşı önceliği istiyor: Her gün bir meslektaşımız ölüyor #2



'ÖN KOLTUĞA BİNEMEZSİNİZ DEDİĞİMİZDE TARTIŞMA ÇIKIYOR'

Israrla ön koltuğu oturmak isteyen yolcular olduğunu söyleyen taksici Hüseyin Çakır, 'Pandemi döneminde bizi en çok zorlayan korkularımız oldu. Kimi taşıdığımızı bilmiyoruz. İnsanları yoldan ve hastanelerden alıyoruz. Yolcuları koronavürüslü bile olsa taşımak zorundayız. Israrla ön koltuğa binmek isteyen vatandaşlar oluyor. Biz taksiciler olarak almamaya çalışıyoruz. Ama zorla binenlere engel olamıyoruz. Engel olduğumuz zaman tartışma çıkıyor. Bir an önce aşı olmalıyız. Çünkü gerçekten risk altındayız. Her gün bir meslektaşımızı kaybediyoruz.' diye konuştu.