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Melek İpek davasında flaş gelişme! Tahliye...!!!

Antalya'da geçtiğimiz 8 Ocak tarihinde evlerinde çıplak halde kocasının kelepçeli işkencesine maruz kaldıktan sonra eşi Ramazan İpek’i (36) av tüfeği ile vurarak öldüren Melek İpek(31), 108 gün sonra tahliye oldu.

Güncel / 26 Nisan 2021 Pazartesi 19:36
Melek İpek davasında flaş gelişme! Tahliye...!!!

Antalya'da geçen 7 Ocak'ta kendisine işkence yapıp ölümle tehdit ettiği iddiasıyla eşi Ramazan İpek'i (36) av tüfeğiyle öldüren 2 çocuk annesi Melek İpek (31), 'meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku ve telaştan ileri gelmiş ise faile ceza verilmez' hükmü gereğinde tahliye edildi.

Antalya'da geçen 7 Ocak'ta kendisine işkence yapıp ölümle tehdit ettiği iddiasıyla eşi Ramazan İpek'i (36) av tüfeğiyle öldüren 2 çocuk annesi Melek İpek (31), 'meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku ve telaştan ileri gelmiş ise faile ceza verilmez' hükmü gereğinde tahliye edildi.

6 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

Antalya Adliyesinde 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 3'üncü duruşmaya Melek İpek, Antalya L Tipi Kapalı Cezaevinden sesli ve görüntülü görüşme sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Saat 16.30'da başlayan duruşmada İpek'in siyah bir kazak giydiği ve yüzündeki darp izlerinin iyileştiği görüldü.

Duruşmada, maktul Ramazan İpek ile Melek İpek'in avukatları hazır bulundu. Duruşmayı tarafların yakınlarının yanı sıra STK'lar ve kadın dernekleri de takip etti. Duruşmanın savcısı esas hakkındaki mütalaasında, kastın aşılması sonucu "taksirle insan öldürme' suçundan Melek İpek'in 2 yıldan 6 yıla kadar hapsini talep etti. Müşteki Esma ve Murat İpek'in avukatı Ziya Berkhan Yaman, savcının esas hakkındaki mütalaasına katılmadığını ifade ederek, "Olayda taksirden bahsedilemez. Sanık kendisini ve çocuklarını korumak amacıyla cinayet işlediği yönündeki savunmalarına bakacak olursak, olayda şiddet ön plana çıkarılıyor. Melek İpek'in koruma talebi yoktur. Melek İpek, neden kaçmadı, kurtulma imkanı varken neden gitmedi. 12 yıllık birliktelikte kişi kolluk kuvvetlerine müracaat etseydi, mutlaka geri dönüş olurdu. Koruma kararlarını tartışabileceğimiz yerler mahkeme salonlarıdır. Burada 20'ye yakın tanık dinledik. Ortak tanıdıkları sürekli şiddet öyküsünden bahsetmediler. 12 yıldır Melek İpek'e şiddeti hiçbir tanık doğrulamadı. Tanıkların olay gecesine dair bir bilgileri yok, Melek İpek'in anlattıklarıyla tanıkların anlattıkları örtüşmedi" dedi.

"BELKİ DE BU SIR ONLARLA MEZARA GİDECEK"

Melek İpek'in Ramazan'dan kurtulmaya yönelik bir arka planı olduğunu iddia eden Ziya Berkhan Yaman, "Maktul olaydan önce kız kardeşi Dudu ile mesajlaşıyor. Kız kardeşine, "jandarmadan birisi var. Melek'le Görüşüyor. Melek mesajlarını benden gizliyor" diye kardeşine mesaj atıyor. Adı geçen uzman çavuş şiddet olayları başlamadan önce Melek İpek'le mesajlaşıyor. Burada Melek, "Rahat konuşamıyorum" jandarmada 'Tamam canım' diye cevap veriyor. Kimsenin bilmediği bir hikaye var. Maktul öldü, sanık anlatmıyor. Belki de bu sır onlarla mezara gidecek" dedi.

NE OLMUŞTU?

Döşemealtı ilçesinde servis şoförlüğü yapan Ramazan İpek ile 12 yıllık eşi Melek İpek arasında 7 Ocak gecesi yaşanan tartışma sonucu Ramazan İpek, eşini kelepçe takarak çıplak şekilde saatlerce darp etmişti.

Melek İpek'i ve çocuklarını ölümle tehdit eden Ramazan İpek, sabaha karşı servise gitmiş, servisin ardından eve dönen Ramazan İpek ile elleri kelepçeli halde av tüfeğiyle bekleyen Melek İpek arasında arbede yaşanmıştı.

Çıkan arbedede Melek İpek eşini tüfekle vurup öldürmüş, ardından 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemişti. Gözaltına alınan Melek İpek, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanmıştı.

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