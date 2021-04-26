Bitcoin alanlar dikkat! Cuma gününden itibaren yasak

Thodex vurgununun ardından gözler kripto para konusunda gelecek hafta yaşama geçirilecek düzenlemelere çevrildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonun da yürütülen çalışmayla kripto paralar için ekonomik, hukuksal, mali ve teknolojik altyapı oluşturuluyor.



Kripto paralar 'varlık ya da mal' olarak tanım altına alınıyor. Kripto finansal varlıkların 'edinimi, alım, satım ve devir' işlemlerinde vergi düzenlemesi yapılacak.



Çalışma, Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), SPK ve diğer kurumlarla iş birliği halinde yürütülüyor.



Hem yatırımcının korunması hem de kripto para alım-satımında denetim, gözetim mekanizmalarını güçlendirecek, vergi düzenlemeleri devreye girecek.



Gelir vergisi veya doğrudan vergiler yoluyla mı olacağı önümüzdeki günlerde netleşecek. BDDK finansal tüketicinin korunması, piyasa bütünlüğü ve rekabetin güçlendirilmesine yönelik gözetim mekanizmasını oluşturacak.



MERKEZ BANKASI DÜĞMEYE BASTI



Türkiye'de kripto paralara ilişkin vergi mevzuatı da dahil herhangi bir yasal altyapı, düzenleme bulunmuyor. Merkez Bankası dijital paranın ekonomik, teknolojik ve hukuki alt yapısını hazırlayacak.



Merkez Bankası'nın sorumlu olduğu bu eylem için yasa çıkarılacak. Merkez Bankası'nın kripto paraların doğrudan ya da dolaylı kullanımını yasaklayan yönetmeliği de Cuma günü yürürlüğe giriyor.



Kavcıoğlu, yaptığı açıklamalarda kripto para konusunun çok hassas olduğunu belirterek, birkaç ülkenin tamamen yasakladığını anımsatarak, Türkiye'nin böyle bir niyeti bulunmadığının altını çizdi.



Kavcıoğlu, 'Bu ödemelere aracılık eden ödeme kuruluşlarının altyapıları çok sağlam olmadığı için 'bu tür ödemeleri banka aracılığıyla yapan' dedik.



Kripto paranın para yerine kullanımını yasakladık. Şu anda daha geniş bir düzenleme üzerinde çalışılıyor. Her kurum kendi alanıyla ilgili çalışma yapıyor' diye konuştu.



KRİPTO PARALAR ÖDEME ARACI OLARAK KULLANILAMAYACAK



Merkez Bankası'nın kripto paraların ödemelerde kullanımını yasaklayan yönetmeliği 30 Nisan'da yaşama geçiyor.



Merkez Bankası kripto paranın ödemelerde kullanılmasının işlemin tarafları açısından altı büyük riske dikkat çekti: 'Kripto varlıkların bir düzenleme ve denetim mekanizmasına tabi olmaması, merkezi bir muhatabın bulunmaması, piyasa değerlerinin aşırı oynaklık göstermesi, anonim yapıları dolayısıyla yasadışı faaliyetlerde kullanılabilmesi, cüzdanların çalınabilmesi veya sahiplerinin bilgileri dışında usulsüz kullanılabilmesi, işlemlerin geri dönülemez nitelikte olması.'



MASAK 120 MİLYON LİRALIK OPERASYON



Binlerce vatandaşı dolandıran Thodex'in Türkiye'deki finansal kuruluşlar nezdindeki hesaplarına bloke koyan ve işlemlerini durduran MASAK geçen yıl da büyük bölümü Amerikan borsasına gönderilmeye çalışılan 120 milyon liraya yakın kripto parayı tespit etti.



Bu paraya bloke konuldu. Yasa dışı bahis ve kumar oynatan sitelere yönelik incelemelerde de bu suçların kripto para gibi ödeme araçlarıyla işlendiği görüldü.



Yasa dışı işlem yapıldığı belirlenen hesaplar donduruldu.



KRİPTO PARALARA İLİŞKİN ŞİKÂYETLER ZİRVE YAPTI



Kripto paralara ilişkin şikâyetler zirve yaptı. Bu yıl haftalık ortalama şikâyet sayısı bini geçerken, geçen yılın aynı dönemine göre artış oranı yüzde 8 bini geçti.



Bu yıl şubat ayı itibarıyla kripto para ile ilgili gelen şikayet sayısı 9 bin 500'e kadar çıktı. Şikâyetlerde, kripto para yükselince satım, düşünce alıma engel olunması, transferlerin yavaş olması başı çekti.



BİTCOİN HANGİ ÜLKELERDE YASAL?



Kripto para birimleri yayıldıkça, denetlemek için uygulanan düzenlemeler de bir o kadar önemli hale geldi. Özellikle Türkiye'deki Thodex ve vebitcoin skandallarının ardından kripto paralar konusunda yapılacak düzenlemenin hızlanması gündemde.



Dünyada kripto para birimlerine çeşitli yasal zorunluluklar getirenler var. Ancak bu alana özel bir yasa hazırlayan ülke yok. Ödeme aracı olarak kullanılmasına izin verenler de var birer yatırım aracı olarak görenler de.



Düzenleme yapan ülkeler de genellikle Türkiye'deki Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK) veya Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) benzeri kuruluşların denetimine ve onların yasalarına tabi oluyor.



Bu kuruluşlar sürekli olarak denetlenip istendiği zaman da bilgilerini paylaşıyor. Ülkeler kripto para birimlerini ağırlıklı olarak birer varlık veya emtia olarak tanımlıyor.



Ödeme hizmetleri alanında izin verenler de var. Türkiye'de Merkez Bankası kripto paraları bir ödeme aracı olmaktan çıkardı ve borsalara para transferini bankalarla sınırladı.



İŞTE DÜNYADAN KRİPTO PARA DÜZENLEMELERİ



ÇİN:Kripto para birimleri: Yasal değil



Kripto borsaları: Yasadışı



Çin Merkez Bankası 2013'te Bitcoin işlemlerini finans kuruluşlarına yasakladı. 2017'de ICO'lara ve yerli kripto para değişimini de ekleyerek yasağı daha da ileri götürdü. Ancak dünyadaki en büyük kripto para borsası Çinli ve kripto para madenciliğinin en yoğun yapıldığı yer de Çin. Ülkede Medeni Kanun'da devlet onaylı kripto para birimleri, mirasları belirlemek amacıyla tanındı.



İNGİLTERE



Kripto paralar: Yasal



Kripto borsaları: Yasal, FCA kayıt şartı var



İSVİÇRE



Kripto para birimleri: Yasal, bazı açılardan ödeme aracı

Kripto para borsaları: Yasal, SFTA ve FINMA düzenleniyor



AVRUPA BİRLİĞİ



Kripto paralar: Yasal, Euro üyeleri kripto paraları konusunda kısıtlanabiliyor



Kripto para borsaları: Yönetmelikler ülkeden ülkeye değişiyor. Ancak EBA, AB Komisyonu ve ECB ile uyumlu olmalı. Kripto para birimleri genel olarak Avrupa Birliği'nde yasal olarak kabul ediliyor, ancak vergilendirmesi değişiyor. Borsalar ise standart raporlama şartlarını yerine getirmek zorunda.



AVUSTRALYA



Kripto paralar: Yasal, yatırım aracı



Kripto borsaları: Yasal, AUSTRAC'a kaydolma zorunlu



Kripto para birimleri, dijital para birimleri ve kripto para borsaları Avustralya'da yasal ve ülke, en liberal olanlardan. 2017'de kripto para birimlerinin yasal olduğunu ve bu nedenle Kara Para Aklamayı Önleme ve Terörle Mücadele Finansmanı Yasası'na tabi olduğunu ilan etti. Vergi de alınıyor. Kripto borsaları konusunda da 2018'de Avustralya İşlem Raporları ve Analiz Merkezi (AUSTRAC) kurallarına tabi olunması kararlaştırıldı.



JAPONYA



Kripto paralar: Yasal



Kripto borsaları: Yasal, Finansal Hizmetler Ajansı'na kaydolmak şart



GÜNEY KORE



Kripto paralar: Yasal değil



Kripto para borsaları: Yasal, FSS'ye kaydolmak şart



GÜNEY Kore'de kripto para birimleri yasal olarak kabul edilmiyor. Borsalar yasal olsa da yakından izleniyor. Vergilendirmede gri bir alan var. Ne para birimi ne de finansal varlık olarak kabul edildiğinden, kripto para birimi işlemleri şu anda vergisiz. Borsalar katı Finansal Denetleme Hizmeti önlemlerine tabi.



AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ



Kripto paralar: Yasal



Kripto borsaları: Yasal, düzenleme eyalete göre değişiyor



EYALET düzeyinde yasal bir yaklaşım olmasa da, ABD federal düzeydeki kripto para mevzuatı geliştirmede ilerleme kaydediyor. ABD Hazinesi 2013'te bitcoin'i tanıdı. Ardından 2015'te Vadeli İşlemler Komisyonu CFTC bir emtia olarak tanımladı. Finansal Suçlarla İlgilenen FinCEN, kripto para birimlerini yasal kabul etmiyor. Borsalar kayıtları saklama ve Şüpheli Faaliyet Raporları (SAR) ve Döviz İşlem Raporları (CTR) hazırlamak zorunda.



KANADA



Kripto paralar: Yasal



Kripto borsaları: Yasal, FinTRAC'a kaydolmak gerekiyor



KANADA'DA yasal ödeme aracı değil. Ancak online veya bunları kabul eden mağazalarda mal ve hizmet satın almak için kullanılabiliyor. Kara para aklama ile ilgili düzenlemesini onaylayan ve menkul kıymetler yasaları kapsamına alan ilk ülke. 2020'den itibaren tüm borsaların, Kanada Mali İşlemler ve Raporlar Analiz Merkezi'ne (FinTRAC) kaydolması ve sermaye gerekliliklerine uyması gerekiyor.



SİNGAPUR



Kripto paralar: Yasal



Kripto para borsaları: Yasal, Singapur Para Otoritesine kayıt gerekli



SINGAPUR'DA kripto para borsaları ve ticareti yasal. Kripto para birimleri yasal ödeme aracı olarak kabul edilmese de, Singapur Bitcoin ve diğer kripto paraları emtia olarak değerlendiriyor ve bu nedenle Mal ve Hizmet Vergisi uyguluyor. Singapur Para Otoritesi (MAS) kripto para birimlerinin gelişmesi üzerine nötr duruş benimsedi. 2020'de MAS, bu ürünlere yatırımın riskleri konusunda uyarılarda bulundu.