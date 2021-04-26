Bitcoin alanlar dikkat! Cuma gününden itibaren yasak

2021 yılı itibariyle dünyayı esir almış olan kripto para çılgınlığı ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Kimi uzmanlar kripto paraları bir ponzi olarak nitelendirse de yatırımcıları çığ gibi büyüyor. Binance, Paribu, BtcTurk gibi sitelerden kripto para alım satımı yaparken herkesin merak ettiği soru nasıl para yatırılacağı yönünde. Ülkemizde çeşitli dijital ödeme yöntemleriyle bitcoin alım satımı için para yatırılırken Cuma günü itibariyle bu sona erecek. Ayrıca Türkiye'de kripto para alım satımı için çeşitli düzenlemeler hayata geçecek. İşte bitcoin alım satımı hakkındaki güncel değişiklikler ve kripto paraların hangi ülkelerde yasal olup olmadığı hakkında merak edilenler...
Thodex vurgununun ardından gözler kripto para konusunda gelecek hafta yaşama geçirilecek düzenlemelere çevrildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonun da yürütülen çalışmayla kripto paralar için ekonomik, hukuksal, mali ve teknolojik altyapı oluşturuluyor.
Kripto paralar 'varlık ya da mal' olarak tanım altına alınıyor. Kripto finansal varlıkların 'edinimi, alım, satım ve devir' işlemlerinde vergi düzenlemesi yapılacak.
Çalışma, Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), SPK ve diğer kurumlarla iş birliği halinde yürütülüyor.
Hem yatırımcının korunması hem de kripto para alım-satımında denetim, gözetim mekanizmalarını güçlendirecek, vergi düzenlemeleri devreye girecek.
Gelir vergisi veya doğrudan vergiler yoluyla mı olacağı önümüzdeki günlerde netleşecek. BDDK finansal tüketicinin korunması, piyasa bütünlüğü ve rekabetin güçlendirilmesine yönelik gözetim mekanizmasını oluşturacak.
MERKEZ BANKASI DÜĞMEYE BASTI
Türkiye'de kripto paralara ilişkin vergi mevzuatı da dahil herhangi bir yasal altyapı, düzenleme bulunmuyor. Merkez Bankası dijital paranın ekonomik, teknolojik ve hukuki alt yapısını hazırlayacak.
Merkez Bankası'nın sorumlu olduğu bu eylem için yasa çıkarılacak. Merkez Bankası'nın kripto paraların doğrudan ya da dolaylı kullanımını yasaklayan yönetmeliği de Cuma günü yürürlüğe giriyor.
Kavcıoğlu, yaptığı açıklamalarda kripto para konusunun çok hassas olduğunu belirterek, birkaç ülkenin tamamen yasakladığını anımsatarak, Türkiye'nin böyle bir niyeti bulunmadığının altını çizdi.
Kavcıoğlu, 'Bu ödemelere aracılık eden ödeme kuruluşlarının altyapıları çok sağlam olmadığı için 'bu tür ödemeleri banka aracılığıyla yapan' dedik.
Kripto paranın para yerine kullanımını yasakladık. Şu anda daha geniş bir düzenleme üzerinde çalışılıyor. Her kurum kendi alanıyla ilgili çalışma yapıyor' diye konuştu.
KRİPTO PARALAR ÖDEME ARACI OLARAK KULLANILAMAYACAK
Merkez Bankası'nın kripto paraların ödemelerde kullanımını yasaklayan yönetmeliği 30 Nisan'da yaşama geçiyor.
Merkez Bankası kripto paranın ödemelerde kullanılmasının işlemin tarafları açısından altı büyük riske dikkat çekti: 'Kripto varlıkların bir düzenleme ve denetim mekanizmasına tabi olmaması, merkezi bir muhatabın bulunmaması, piyasa değerlerinin aşırı oynaklık göstermesi, anonim yapıları dolayısıyla yasadışı faaliyetlerde kullanılabilmesi, cüzdanların çalınabilmesi veya sahiplerinin bilgileri dışında usulsüz kullanılabilmesi, işlemlerin geri dönülemez nitelikte olması.'
MASAK 120 MİLYON LİRALIK OPERASYON
Binlerce vatandaşı dolandıran Thodex'in Türkiye'deki finansal kuruluşlar nezdindeki hesaplarına bloke koyan ve işlemlerini durduran MASAK geçen yıl da büyük bölümü Amerikan borsasına gönderilmeye çalışılan 120 milyon liraya yakın kripto parayı tespit etti.
Bu paraya bloke konuldu. Yasa dışı bahis ve kumar oynatan sitelere yönelik incelemelerde de bu suçların kripto para gibi ödeme araçlarıyla işlendiği görüldü.
Yasa dışı işlem yapıldığı belirlenen hesaplar donduruldu.
KRİPTO PARALARA İLİŞKİN ŞİKÂYETLER ZİRVE YAPTI
Kripto paralara ilişkin şikâyetler zirve yaptı. Bu yıl haftalık ortalama şikâyet sayısı bini geçerken, geçen yılın aynı dönemine göre artış oranı yüzde 8 bini geçti.
Bu yıl şubat ayı itibarıyla kripto para ile ilgili gelen şikayet sayısı 9 bin 500'e kadar çıktı. Şikâyetlerde, kripto para yükselince satım, düşünce alıma engel olunması, transferlerin yavaş olması başı çekti.
BİTCOİN HANGİ ÜLKELERDE YASAL?
Kripto para birimleri yayıldıkça, denetlemek için uygulanan düzenlemeler de bir o kadar önemli hale geldi. Özellikle Türkiye'deki Thodex ve vebitcoin skandallarının ardından kripto paralar konusunda yapılacak düzenlemenin hızlanması gündemde.
Dünyada kripto para birimlerine çeşitli yasal zorunluluklar getirenler var. Ancak bu alana özel bir yasa hazırlayan ülke yok. Ödeme aracı olarak kullanılmasına izin verenler de var birer yatırım aracı olarak görenler de.
Düzenleme yapan ülkeler de genellikle Türkiye'deki Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK) veya Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) benzeri kuruluşların denetimine ve onların yasalarına tabi oluyor.
Bu kuruluşlar sürekli olarak denetlenip istendiği zaman da bilgilerini paylaşıyor. Ülkeler kripto para birimlerini ağırlıklı olarak birer varlık veya emtia olarak tanımlıyor.
Ödeme hizmetleri alanında izin verenler de var. Türkiye'de Merkez Bankası kripto paraları bir ödeme aracı olmaktan çıkardı ve borsalara para transferini bankalarla sınırladı.
İŞTE DÜNYADAN KRİPTO PARA DÜZENLEMELERİ
ÇİN:Kripto para birimleri: Yasal değil
Kripto borsaları: Yasadışı
Çin Merkez Bankası 2013'te Bitcoin işlemlerini finans kuruluşlarına yasakladı. 2017'de ICO'lara ve yerli kripto para değişimini de ekleyerek yasağı daha da ileri götürdü. Ancak dünyadaki en büyük kripto para borsası Çinli ve kripto para madenciliğinin en yoğun yapıldığı yer de Çin. Ülkede Medeni Kanun'da devlet onaylı kripto para birimleri, mirasları belirlemek amacıyla tanındı.
İNGİLTERE
Kripto paralar: Yasal
Kripto borsaları: Yasal, FCA kayıt şartı var
İSVİÇRE
Kripto para birimleri: Yasal, bazı açılardan ödeme aracı
Kripto para borsaları: Yasal, SFTA ve FINMA düzenleniyor
AVRUPA BİRLİĞİ
Kripto paralar: Yasal, Euro üyeleri kripto paraları konusunda kısıtlanabiliyor
Kripto para borsaları: Yönetmelikler ülkeden ülkeye değişiyor. Ancak EBA, AB Komisyonu ve ECB ile uyumlu olmalı. Kripto para birimleri genel olarak Avrupa Birliği'nde yasal olarak kabul ediliyor, ancak vergilendirmesi değişiyor. Borsalar ise standart raporlama şartlarını yerine getirmek zorunda.
AVUSTRALYA
Kripto paralar: Yasal, yatırım aracı
Kripto borsaları: Yasal, AUSTRAC'a kaydolma zorunlu
Kripto para birimleri, dijital para birimleri ve kripto para borsaları Avustralya'da yasal ve ülke, en liberal olanlardan. 2017'de kripto para birimlerinin yasal olduğunu ve bu nedenle Kara Para Aklamayı Önleme ve Terörle Mücadele Finansmanı Yasası'na tabi olduğunu ilan etti. Vergi de alınıyor. Kripto borsaları konusunda da 2018'de Avustralya İşlem Raporları ve Analiz Merkezi (AUSTRAC) kurallarına tabi olunması kararlaştırıldı.
JAPONYA
Kripto paralar: Yasal
Kripto borsaları: Yasal, Finansal Hizmetler Ajansı'na kaydolmak şart
GÜNEY KORE
Kripto paralar: Yasal değil
Kripto para borsaları: Yasal, FSS'ye kaydolmak şart
GÜNEY Kore'de kripto para birimleri yasal olarak kabul edilmiyor. Borsalar yasal olsa da yakından izleniyor. Vergilendirmede gri bir alan var. Ne para birimi ne de finansal varlık olarak kabul edildiğinden, kripto para birimi işlemleri şu anda vergisiz. Borsalar katı Finansal Denetleme Hizmeti önlemlerine tabi.
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
Kripto paralar: Yasal
Kripto borsaları: Yasal, düzenleme eyalete göre değişiyor
EYALET düzeyinde yasal bir yaklaşım olmasa da, ABD federal düzeydeki kripto para mevzuatı geliştirmede ilerleme kaydediyor. ABD Hazinesi 2013'te bitcoin'i tanıdı. Ardından 2015'te Vadeli İşlemler Komisyonu CFTC bir emtia olarak tanımladı. Finansal Suçlarla İlgilenen FinCEN, kripto para birimlerini yasal kabul etmiyor. Borsalar kayıtları saklama ve Şüpheli Faaliyet Raporları (SAR) ve Döviz İşlem Raporları (CTR) hazırlamak zorunda.
KANADA
Kripto paralar: Yasal
Kripto borsaları: Yasal, FinTRAC'a kaydolmak gerekiyor
KANADA'DA yasal ödeme aracı değil. Ancak online veya bunları kabul eden mağazalarda mal ve hizmet satın almak için kullanılabiliyor. Kara para aklama ile ilgili düzenlemesini onaylayan ve menkul kıymetler yasaları kapsamına alan ilk ülke. 2020'den itibaren tüm borsaların, Kanada Mali İşlemler ve Raporlar Analiz Merkezi'ne (FinTRAC) kaydolması ve sermaye gerekliliklerine uyması gerekiyor.
SİNGAPUR
Kripto paralar: Yasal
Kripto para borsaları: Yasal, Singapur Para Otoritesine kayıt gerekli
SINGAPUR'DA kripto para borsaları ve ticareti yasal. Kripto para birimleri yasal ödeme aracı olarak kabul edilmese de, Singapur Bitcoin ve diğer kripto paraları emtia olarak değerlendiriyor ve bu nedenle Mal ve Hizmet Vergisi uyguluyor. Singapur Para Otoritesi (MAS) kripto para birimlerinin gelişmesi üzerine nötr duruş benimsedi. 2020'de MAS, bu ürünlere yatırımın riskleri konusunda uyarılarda bulundu.