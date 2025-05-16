Barış masasında kritik gün bugün

Türkiye yeni dünya düzeninin kurulmasındaki öncü rolünü sürdürüyor. Uluslararası ilişkilerin yönünü belirleyecek görüşmeler için adres bir kez daha Türkiye oldu. Ukrayna-Rusya savaşının akıbetini belirleyecek zirve kapsamında taraflar İstanbul'da bugün bir araya gelecek. Tarihi müzakereler nedeniyle dünya basını yüzünü bir kez daha Türkiye'ye çevirdi.İstanbul'daki görüşmelerde Rusya ve Ukrayna 3 yıl sonra ilk kez direkt karşılıklı olarak masaya oturacak. Rus heyetine Devlet Başkanı Vladimir Putin'in danışmanı Vladimir Medinski başkanlık edecek. Medinskiy, 'Müzakerelere, İstanbul'da 2022'de Ukrayna tarafından bozulan barış görüşmelerinin devamı olarak bakıyoruz' dedi.'Tarafların pozisyonları arasında uyum sağlandığı ve güven tesis edildiği takdirde barış yolunda önemli bir adım atılmış olacak' diyen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da dün akşam Rus heyetiyle bir görüşme gerçekleştirdi.Müzakerelerde bugün ise kritik olarak niteleniyor. Dışişleri kaynakları, Fidan ile Dışişleri Bakanı Marco Rubio başkanlığındaki ABD, Savunma Bakanı Rüstem Umerov başkanlığındaki Ukrayna ve Medinski başkanlığındaki Rusya heyetlerinin bugün İstanbul'da olacaklarını kaydetti.Bugün farklı formatlarda bir dizi görüşme yapılacağını belirten kaynaklar, ABD-Ukrayna-Türkiye ve Rusya-Ukrayna-Türkiye şeklinde üçlü görüşmeler yapılmasının gündemde olduğunu bildirdi.Diplomatik kaynaklar, görüşmelerde bugün kritik kararların alınmasının beklendiğini açıkladı. 2022'den bu yana süren savaşın sonlandırılması için Ukrayna önce ateşkes istiyor. Rusya tarafı ise müzakere sonrası ateşkes istiyor.ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 'Trump savaşların sona ermesini istiyor ve bunu umuyor. (İstanbul barış müzakereleri) Ne olacağını göreceğiz, ancak ilerleme görmek istiyoruz' dedi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot ise İstanbul barış müzakerelerine ilişkin, 'Türkiye'de yapılacak bu teknik görüşmelerden, müzakerelerin başlamasına imkân verecek, acil ve koşulsuz bir ateşkes sağlanmasını ümit edebiliriz' dedi.Alman Die Zeit gazetesi, Türkiye'nin başarılı diplomasi politikalarını mercek altına aldığı haberinde Ankara'nın Ukrayna krizinin çözümünde giderek önemli hale gelen bir diplomatik merkez olduğuna dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna krizini çözmedeki rolüne dikkat çeken Die Zeit, bu durumun Türkiye'nin bölgedeki önemini daha da pekiştirdiğini belirtti.