Türkiye’de nükleer zirve! Avrupa-İran masası İstanbul’da kuruluyor

İran ile Avrupa ülkeleri arasındaki nükleer masa, bugün İstanbul'da kuruluyor. Öğleden sonra gerçekleşecek zirvede İngiltere, Fransa ve Almanya ile İran arasında nükleer görüşmeler masada olacak.İran resmi ajansı IRNA'dan dün yapılan açıklamada, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi Erakçi'nin 'İran ile Avrupa arasındaki bir sonraki görüşme turu, dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde, 16 Mayıs Cuma günü İstanbul'da gerçekleştirilecek.' ifadeleri yer almıştı.İran ile Avrupa ülkeleri arasındaki nükleer konulu görüşmelerin yapılacağı İran Başkonsolosluğu'na heyetlerin girişleri başladı.İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile müzakerelerde güven tesis edecek adımlar atmaya hazır olduklarını ancak 'uranyum zenginleştirme hakkından vazgeçmeyeceklerini' söyledi. Arakçi, 'Medyada duyurdukları, masa başında duyurulanlarla aynı olmuyor ve bir medya savaşı yaşanıyor. ABD'den çok sayıda çelişkili açıklamalar duyuyoruz. Bunun Washington'daki odaklanma eksikliğinden mi yoksa müzakere tarzından mı kaynaklandığı soruluyor ancak bu İran'ın tarzı değil ve İran temel ilkelerinin ve pozisyonlarının arkasında duruyor' dedi.İran'ın güven tesis edecek adımlar atmaya hazır olduğunu ancak uranyum zenginleştirme hakkından vazgeçmeyeceğini ifade eden Arakçi, 'Ne medyada ne de müzakere masasındaki pozisyonlarımızda bundan taviz vermeyeceğiz. Bu, İran halkının hakkıdır ve kimse bunu inkar edemez' ifadelerini kullandı.