Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde CHP grubu AK Parti grubuna saldırdı!

Tartışma CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in CHP grubunu ulusal gündem hakkında söz verirken AK Parti grubuna söz vermemesiyle başladı. AK Parti Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ömer Faruk Temiztürk, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili konuşurken AK Parti'nin gençlere verdiği değeri anlattıktan sonra sözü kesildi.Ek süre isteyen Temiztürk'e CHP'li Başkan yerel gündem konuş dedi. AK Partili Meclis üyeleri duruma tepki gösterdi. Çıkan tartışmanın ardından oturuma 10 dakika ara verildi. Mayıs Ayı Meclis Oturumu'nun yeniden başladığı esnada Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gerginliğe dair konuşma yaparken AK Parti meclis üyelerinin içeri girmesiyle gerginlik tekrar başladı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız, AK Parti Meclis Üyesi Ali Sait Adiloğlu meclis salonuna girince 'sen gelme, dışarı çık' dedi. Saldız'ın sözleri üzerine meclis yeniden karıştı. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız, Adiloğlu'nun üstüne yürüyerek yumruk atmaya çalıştı. CHP'li diğer meclis üyeleri de AK Parti sıralarının üstüne çıkarak kavgaya dahil oldu.